Cum poate fi deblocată problema locuințelor în condiții accesibile, la nivelul UE dar și în România, atâta timp cât prețurile și necesarul de locuințe sunt în continuă creștere? Bianca Faragau este Institutional Policy Officer la Banca Europeană de Investiții - Reprezentanța Permanentă la Bruxelles a explicat într-un interviu video pentru G4Media ce posibilități ar exista pentru autoritățile locale și campusurile universitare să dezvolte astfel de locuințe în cadrul unor soluții de împrumuturi și asistență tehnică oferite de BEI. Comisia Europeană a inclus recent locuințele în condiții accesibile pe lista priorităților inclusiv în direcțiile de alocare a fondurilor europene de coeziune, lucru care se regăsește în evaluarea de la jumătatea perioadei cadrului financiar 2021-2027, adoptată în septembrie. Interviul a fost acordat în cadrul evenimentului „Regions Week 2025" care are loc la Bruxelles în perioada 13-15 octombrie.

VIDEO INTERVIU Bianca Faragau, Banca Europeană de Investiții: În Uniunea Europeană ar fi nevoie acum de 300 miliarde de euro pentru construcție și renovare de locuințe

Articole, COHERO4EU15 Oct 0 comentarii

Cum poate fi deblocată problema locuințelor în condiții accesibile, la nivelul UE dar și în România, atâta timp cât prețurile și necesarul de locuințe sunt în continuă creștere? Bianca Faragau este Institutional Policy Officer la Banca Europeană de Investiții – Reprezentanța Permanentă la Bruxelles a explicat într-un interviu video pentru G4Media ce posibilități ar exista pentru autoritățile locale și campusurile universitare să dezvolte astfel de locuințe în cadrul unor soluții de împrumuturi și asistență tehnică oferite de BEI. 

Comisia Europeană a inclus recent locuințele în condiții accesibile pe lista priorităților inclusiv în direcțiile de alocare a fondurilor europene de coeziune, lucru care se regăsește în evaluarea de la jumătatea perioadei cadrului financiar 2021-2027, adoptată în septembrie. 

„Am facut o analiză economică pentru a vedea pe cine afectează criza, afectează familiile tinere, pe cei care locuiesc în orașe  unde nivelul de trai este la alt cost și este o problemă de lipsa locuințelor la un preț decent, sunt 1,4 milioane de permise urbenistice date pentru 2025 (dezvoltatorilor de construcții, n.r.) și avem nevoie de 2,3 milioane de locuințe deci avem un deficit de aproape 1 milion de locuințe în Europa anul acesta și acesta va crește în continuare dacă nu se rezolvă ; avem și nevoie de a renova 5 milioane de locuințe care nu sunt la standarde corespunzătoare”, a spus expertul BEI.  

Bianca Faragau a detaliat ce pot face autoritățile locale, antreprenorii și universitățile cu sprijin de la BEI, ca împrumuturi, garanții sau asistență tehnică, inclusiv posibilitatea de a crea în comun

„În cadrul fondurilor structurale regiunile pot propune noi priorități, în linie cu cele europene, pe zona locuințelor și să facă o priioritate în programele regionale și să folosească fondurile UE și pentru această problemă dar trebuie transmisă această propunere până la finalul anului”, a mai precizat expertul citat.

Potrivit paginii web a Comisiei Europene dedicate problemei locuințelor:

  • Ajustate la inflație, prețurile locuințelor au crescut cu peste 23% din 2015
  • Chiriile în marile orașe au crescut în medie cu peste 45%, cea mai mare creștere fiind de 125% pentru un apartament cu un dormitor între 2014 și 2023
  • Investițiile totale ajustate la inflație în clădiri rezidențiale au scăzut cu 6% între 2022 și 2024

