Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor, printr-un acord între ISMB şi UMF „Carol Davila”/ Inspector general: Ne propunem nu doar să transmitem cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieţi

Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor şi vor fi instruiţi în tehnici de resuscitare de bază, printr-un parteneriat între Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila” din Capitală. Acordul, încheiat pe durata unui an, cu posibilitatea prelungirii acestuia, are scopul de a promova educaţia pentru sănătate. Sesiunile de instruire a elevilor şi cadrelor didactice vor fi susţinute de către medici specialişti, rezidenţi şi studenţi ai UMF. Inspectorul general Ionel Florian Lixandru afirmă că prin acest acord, iniţiatorii îţi propun nu doar să transmită cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvolte „deprinderi practice care pot salva vieţi”, transmite News.ro.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti au încheiat un acord de parteneriat cu scopul de a promova educaţia pentru sănătate şi de a contribui la formarea elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Bucureşti în medicina de prevenţie primară, a anunţat, luni, Universitatea bucureşteană de medicină.

Potrivit unui comunicat de presă, parteneriatul se va derula pe parcursul unui an şcolar şi are ca obiectiv principal implementarea unui program de instruire privind resuscitarea de bază (BLS – Basic Life Support), adresat elevilor şi profesorilor. Prin aceste activităţi, se urmăreşte formarea şi consolidarea competenţelor de acordare a primului ajutor, creşterea nivelului de responsabilitate privind respectarea regulilor de siguranţă şi prevenirea accidentelor, reducerea numărului şi gravităţii accidentelor prin educaţie pentru sănătate şi dezvoltarea spiritului de solidaritate şi ajutor reciproc în comunitatea şcolară.

În baza acordului, vor fi organizate sesiuni de instruire teoretice şi practice, susţinute de medici specialişti, rezidenţi şi studenţi ai UMF „Carol Davila”, la care vor participa atât elevi, cât şi cadre didactice din şcolile bucureştene. Totodată, proiectul va fi promovat în mass-media şi în comunitatea educaţională pentru a spori gradul de conştientizare a importanţei educaţiei pentru sănătate şi pentru a contribui la reducerea incidenţei şi gravităţii accidentelor.

„Educaţia şi sănătatea sunt pilonii fundamentali ai unei societăţi sănătoase şi prospere, context în care parteneriatul pe care îl lansăm astăzi împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti reprezintă un angajament ferm al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” pentru viitorul comunităţii noastre, iar prin această colaborare, ne propunem să aducem mai aproape de elevi, dar şi de profesorii lor, nu doar informaţii esenţiale despre prevenţie şi stil de viaţă sănătos, ci şi valori precum responsabilitatea, solidaritatea şi respectul faţă de propria viaţă şi faţă de ceilalţi. Am convingerea că, împreună cu medicii, studenţii şi viitorii noştri colegi – elevii şi profesorii lor – putem transforma acest parteneriat într-un adevărat model de responsabilitate civică şi progres social”, a declarat rectorul UMF ”Carol Davila” din Bucureşti, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

La rândul său, inspectorul şcolar general al Capitalei, prof. dr. Ionel Florian Lixandru, a apreciat că, într-un context în care educaţia pentru sănătate „devine tot mai relevantă şi necesară”, parteneriatul dintre ISMB şi UMF „Carol Davila” reprezintă „un demers esenţial” pentru formarea elevilor şi a cadrelor didactice în domeniul medicinei de prevenţie primară.

„Prin acest acord, ne propunem nu doar să transmitem cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieţi. Instruirea în tehnici de resuscitare de bază (BLS – Basic Life Support) este un pas concret spre formarea unei comunităţi şcolare responsabile, solidare şi bine pregătite pentru situaţii neprevăzute. Mulţumesc partenerilor de la UMF „Carol Davila” pentru profesionalism şi implicare şi îmi exprim convingerea că această iniţiativă va contribui la crearea unui mediu educaţional mai sigur şi mai conştient de importanţa prevenţiei şi a primului ajutor. Susţin cu toată convingerea extinderea acestui model de colaborare şi către alte paliere ale educaţiei pentru sănătate, pentru ca fiecare elev din Bucureşti să beneficieze de o formare completă – pentru minte, corp şi comunitate”, a mai afirmat inspectorul general şcolar al Capitalei.

Durata acordului de parteneriat este de un an, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor.

Acest demers reprezintă un exemplu de colaborare între mediul universitar şi învăţământul preuniversitar, în sprijinul formării competenţelor de viaţă ale elevilor bucureşteni şi al responsabilizării tinerei generaţii, contribuind la crearea unei culturi a sănătăţii şi solidarităţii, se mai arată în comunicatul citat.