Marea Britanie trebuie să se pregătească urgent pentru temperaturi mai ridicate, avertizează consilierii climatici / Țara nu ar face față fenomenelor meteo extreme

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marea Britanie trebuie să se pregătească urgent pentru o încălzire globală de cel puţin 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale până în 2050, au spus miercuri consilierii climatici, avertizând că ţara nu este pregătită corespunzător pentru fenomene meteo extreme care au început deja să se producă, informează agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Marea Britanie s-a confruntat anul acesta cu cea mai călduroasă vară de la începutul înregistrărilor meteorologice şi cu efectele acesteia asupra sănătăţii, agriculturii şi infrastructurii, seceta afectând mai multe regiuni.

”Este clar că nu ne-am adaptat încă la schimbările meteorologice şi climatice cu care ne confruntăm în prezent, fără să le mai punem la socoteală pe cele care ne aşteaptă în deceniile următoare”, a scris Comitetul pentru schimbări climatice într-o scrisoare trimisă guvernului drept răspuns unei solicitări de consiliere din partea unui ministru al mediului.

CCC a evidenţia şase zone critice: sănătatea publică, securitatea alimentară, rezilienţa infrastructurii, protecţia oraşelor în faţa perturbărilor meteo extreme, întreţinerea serviciilor publice şi creşterea economică rezilientă climatic.

Majoritatea guvernelor lumii şi-au luat angajamentul, prin Acordul de la Paris din 2015, să încerce să prevină creşterea temperaturii globale medii peste pragul de 1,5 grade Celsius faţă de nivelurile preindustriale.

Oamenii de ştiinţă au fost luaţi însă prin surprindere de rapiditatea schimbărilor după ce temperaturile medii globale au crescut deja cu 1,3-1,4 grade Celsius peste media preindustrială, potrivit datelor furnizate de agenţii ONU şi al Uniunii Europene.

”Credem în continuare că (limitarea creşterii la) 1,5 grade este un obiectiv pe termen lung realizabil, dar este evident că riscul de a nu fi realizat a devenit mai mare”, a spus la o conferinţă de presă Julia King, preşedinta Comitetului pentru Adaptare din cadrul CCC.

Grupul a avertizat că o încălzire globală cu 4 grade Celsius până la sfârşitul secolului nu poate fi exclusă, iar acest fapt ar trebui luat în considerare în planurile de construire a locuinţelor şi a infrastructurii, astfel încât acestea să reziste în următorii 75 până la 100 de ani.