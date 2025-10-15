Sibiu Jazz Festival 2025 va avea loc între 5 şi 9 noiembrie / Rolando Luna şi Christine Salem, între invitaţi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sibiu Jazz Festival 2025, ajuns la ediţia cu numărul 53, va avea loc între 5 şi 9 noiembrie. Pe scenă se vor împleti influenţe din Indonezia, Cuba, Guineea, Spania, Italia şi România, într-un melanj de jazz molecular, contemporan şi experimental, asezonat cu accente moderne şi vibraţii cosmopolite, transmite News.ro.

Printre invitaţii speciali ai ediţiei se numără Rolando Luna, unul dintre cei mai inspiraţi pianişti cubanezi ai generaţiei sale, şi Christine Salem, vocea inconfundabilă din Réunion, supranumită „regina Maloya” – un stil muzical profund, născut din rădăcini africane şi spiritul insulelor.

Miercuri, 5 noiembrie, la Sinagogă, este programat „Jazz pentru suflet”, un spectacol cu Alexandru Pribeagu şi Mădălina Petre, o întâlnire între cuvânt, muzică şi trăire. Concertul este cu acces gratuit în limita locurilor disponibile.

Joi, 6 noiembrie, la Sala Oglinzilor (FDGR), ora 17:00 – cântă Robert Patai Trio, format din Robert Patai (voce), Alex Borşan (pian) şi Vlady Săteanu (contrabas), un trio ce aduce pe scenă o combinaţie rafinată de jazz, soul şi funk. Cunoscut pentru interpretările sale expresive şi pentru versatilitatea vocală, Robert Patai s-a remarcat pe scenele de jazz din România şi Europa, colaborând cu formaţii precum Cardinal Orchestra şi Bucharest Jazz Orchestra. Concertul este cu acces gratuit în limita locurilor disponibile.

Tot joi, la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu – Sala Festivă (Corp A), ora 19:00, are loc „Nimeni nu aplaudă” (spectacol de teatru-jazz).

„Nimeni nu aplaudă”, conceput de Andrei Slăvuţeanu, este un spectacol de teatru-jazz în care cuvântul şi muzica se contopesc într-o experienţă intimă şi emoţionantă. Actorul Alexandru Pribeagu şi muziciana Mădălina Petre construiesc o lume fragilă, în care tăcerea devine parte din partitură, iar fiecare notă şi fiecare vers invită publicul la introspecţie.

Vineri, 7 noiembrie, la Sala Oglinzilor (FDGR), ora 17:00, Bluesette Duo (România), format din Raluca Stoica (voce, percuţii) şi Alex Tomaselli (voce, chitare), creează într-o manieră rafinată şi plină de energie spiritul jazzului şi al bluesului. „Still got the blues for… jazz” este mesajul lor pentru ediţia 53 a festivalului. Concertul este cu acces gratuit în limita locurilor disponibile.

În cursul aceleaşi zile, la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu – Sala Festivă (Corp A), ora 19:00, publicul va asculta Lombok Ethno Fusion. Pentru prima dată în România, trupa Lombok Ethno Fusion aduce pe scena festivalului sonorităţile vibrante ale Indoneziei, într-o fuziune spectaculoasă între tradiţia gamelanului şi libertatea jazzului contemporan. Fondată în 2021, formaţia reuneşte muzicieni profesionişti din insula Lombok şi alte regiuni ale arhipelagului indonezian, uniţi de pasiunea pentru conservarea şi reinterpretarea muzicii tradiţionale. Prin flautul de bambus suling, instrumentele gamelan şi dialogul modern dintre chitară, bas şi tobe, Lombok Ethno Fusion creează un univers sonor autentic şi profund, în care cultura insulelor se întâlneşte cu spiritul improvizaţiei.

Sâmbătă, 8 noiembrie, la Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, ora 19:00, spectatorii se vor întâlni cu doi artişti titani remarcabili ai scenei internaţionale de jazz Rolando Luna & Carlos Sarduy (Cuba) ce vor susţine un concert în care virtuozitatea pianului cubanez se întâlneşte cu strălucirea unei trompete solare şi expresive. Practic, o călătorie între Havana şi Paris, între tradiţie şi inovaţie.

Rolando Luna, considerat unul dintre cei mai inspiraţi pianişti cubanezi ai generaţiei sale, s-a afirmat prin colaborările sale cu Omara Portuondo şi legendarul Buena Vista Social Club, dar şi prin numeroase proiecte solo care i-au adus recunoaştere internaţională. Laureat al Concursului de Piano Solo Jazz de la Montreux, Luna îmbină eleganţa şcolii clasice cu energia jazzului latin, creând un limbaj muzical poetic şi profund personal.

Carlos Sarduy, trompetist, compozitor şi producător cubanez stabilit în Europa, este cunoscut pentru versatilitatea şi forţa expresivă a sunetului său. A colaborat cu artişti precum Chucho Valdés, Steve Coleman, Buika, Esperanza Spalding şi Omar Sosa, aducând pe scenă o prezenţă vibrantă şi o tehnică impecabilă.

Seara de sâmbătă continuă în forţă, începând cu ora 21:00, cu Christine Salem Renyon (Insula Réunion/Franţa), una dintre cele mai puternice şi autentice voci feminine ale lumii.

Proiectul său actual, „Renyon”, pune în lumină forţa creatoare a femeilor în muzică, reunind artiste de pe scena franceză de rock şi muzică improvizată. Alături de ele, Salem explorează noi estetici sonore, păstrând în acelaşi timp esenţa spirituală şi energia ancestrală a Maloya.

Duminică, 9 noiembrie, tot la Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, ora 19:00, va cânta EYOT din Serbia, o trupă ce propune un sound eclectic şi captivant, o fuziune de jazz, rock, punk, ambient şi influenţe clasice, reunită într-o expresie sonoră intensă şi rafinată. Cvartetul sârb sparge barierele temporale, geografice şi culturale ale jazzului balcanic, combinând energia art-rock-ului cu profunzimea muzicii tradiţionale şi delicateţea impresionismului. Formată din Dejan Ilijić (pian, claviaturi), Slađan Milenović (chitară electrică), Miloš Vojvodić (tobe) şi Marko Stojiljković (bas electric), formaţia EYOT a concertat în peste 25 de ţări, din Japonia până în Franţa, fiind primită cu entuziasm şi în România – a doua ţară ca număr de fani, conform platformelor de streaming.

Festivalul se încheie la Sala Thalia cu Kouyaté Legacy Band, ora 21:00, o trupă fondată de Sefoudi Kouyaté, un muzician recunoscut pentru talentul său la kora, o harpă vest-africană, şi pentru îmbinarea sunetelor tradiţionale cu cele moderne.

Născut la Conakry, în Guineea, Séfoudi este fiul marelui maestru M’Bady Kouyaté, figură emblematică a ansamblului Les Ballets Africains, şi moştenitor al unei linii de grioti care transmit prin muzică poveştile şi memoria poporului manding. Artist complet – cântăreţ, chitarist şi maestru al korai – Séfoudi reinterpretează moştenirea culturală a Africii de Vest, îmbinând-o cu jazzul contemporan, reggae, funk şi ritmuri afrobeat.

De-a lungul carierei, a colaborat cu artişti importanţi precum Tiken Jah Fakoly, Ba Cissoko, Sékou Kouyaté, sau Cheick Tidiane Seck, concertând în Africa, Europa şi America Latină. Cu Kouyaté Legacy Band, creat în Franţa, el continuă tradiţia griotului modern, transformând sunetul korai într-un instrument de dialog între continente şi culturi. Sefoudi Kouyaté creează o muzică energică, explozivă, care încorporează influenţe din Africa, Europa şi Statele Unite, adesea utilizând un mix de instrumente acustice şi electrice.

Bilete pentru festival se găsesc pe https://sibiujazzfestival.iabilet.ro/ .