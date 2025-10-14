G4Media.ro
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

De ce fără păr și cu o coroană „extrem de mică”? Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat revista Time, calificând fotografia de pe coperta care însoțea un articol despre acordul său de pace din Orientul Mijlociu drept „cea mai proastă din toate timpurile”, potrivit Politico.

„Revista Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile”, a scris Trump marți dimineață pe Truth Social. „Mi-au «dispărut» părul și apoi au pus ceva care plutea deasupra capului meu și arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică. Foarte ciudat!” El a continuat să numească imaginea „o fotografie foarte proastă, care merită să fie denunțată”.

Coperta revistei Time, publicată luni cu titlul „Triumful său”, prezintă o fotografie făcută de jos în sus, în care președintele Trump privește în sus, aparent iluminat din spate de lumina strălucitoare a soarelui.

Numărul marchează recunoașterea revistei a ceea ce

a numit „o realizare semnificativă a celui de-al doilea mandat al lui Trump” și un „punct de cotitură strategic” pentru Orientul Mijlociu: prima fază a unui acord de pace între Israel și Hamas, care a dus la eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deținuți în Gaza și la eliberarea a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni din Israel.

Declarațiile lui Trump au venit la câteva ore după ce acesta a încheiat vizitele la Tel Aviv, Ierusalim și Sharm el-Sheikh, luni, unde a supravegheat semnarea acordului de pace din Gaza — un plan pe care l-a susținut personal și care a pus capăt oficial celor doi ani de conflict care au urmat atacului Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul în regiune.

Președintele, care a fost atât criticat, cât și lăudat pentru abordarea sa diplomatică în Orientul Mijlociu, are o istorie lungă și complicată cu revista Time. Publicația l-a prezentat adesea pe coperta sa, uneori în mod neflatant, dar l-a și numit de două ori Persoana Anului.

