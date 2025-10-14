CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecinţele conflictului din 2008 / Este puțin probabil ca Moscova să plătească daunele

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia şi Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

CEDO consideră că stabilirea liniilor de demarcaţie începând cu 2009 în Abhazia şi Osetia de Sud, regiuni separatiste susţinute de Moscova, încalcă drepturile a circa 29.000 de locuitori, instanţa internaţională decizând că Rusia trebuie să le plătească acestora daune şi interese.

Este puţin probabil ca Rusia să achite aceste daune, notează AFP.

Exclusă în 2022 din Consiliul Europei, în urma invaziei din Ucraina, Rusia este teoretic în continuare responsabilă pentru încălcarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului comise anterior.

Însă Moscova nu mai consideră deciziile CEDO drept obligatorii pentru ea şi refuză să plătească amenzile.

„Comitetul de miniştri (al Consiliului Europei) continuă să supravegheze executarea hotărârilor Curţii împotriva Rusiei”, a precizat CEDO, subliniind că Moscova este obligată să achite aceste daune.

Instanţa cu sediul la Strasbourg a condamnat Rusia şi în 2024 pentru procesul de „trasarea de frontiere”, prin stabilirea de linii de demarcaţie administrativă pe teritoriul Georgiei. De data aceasta, CEDO a stabilit daunele care trebuie plătite victimelor.

Marea majoritate a prejudiciului moral care trebuie plătit cade sub incidenţa „restricţiilor ilegale impuse unui grup de cel puţin 23.000 de persoane de origine georgiană în ceea ce priveşte accesul la domiciliile, terenurilor şi familiilor lor”, ceea ce constituie o încălcare a drepturilor lor la respectarea vieţii private şi a domiciliului şi la protecţia bunurilor.

Unele dintre victime vor trebui, de asemenea, să fie despăgubite pentru că au fost private de educaţie în limba georgiană, iar un grup de aproximativ 2.500 de persoane pentru „detenţie ilegală” în urma trecerii liniei de demarcaţie, conform CEDO.