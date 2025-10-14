Un jurnalist a decedat după ce a fost agresat în plină stradă la Istanbul / Agresorii au fost arestați / Ziaristul era cunoscut pentru reportajele şi documentarele sale despre lupta pentru protecţia mediului

Un jurnalist turc a murit luni seara după ce a fost agresat de două persoane la Istanbul, a relatat presa turcă, provocând reacţia opoziţiei şi a asociaţiilor jurnaliştilor din Turcia, care au denunţat o „moarte suspectă”, relatează marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Hakan Tosun, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit inconştient după ce a fost atacat sâmbătă de două persoane în timp ce mergea pe stradă, conform imaginilor suprinse de camerele de supraveghere publicate de presa turcă.

Agresorii săi au fost arestaţi duminică, a anunţat poliţia din Istanbul.

Hakan Tosun era cunoscut pentru reportajele şi documentarele sale despre lupta pentru protecţia mediului şi gentrificarea cartierelor.

„Acest atac inacceptabil şi josnic a vizat nu doar un jurnalist, ci şi adevărul, libertatea presei şi dreptul la informaţie”, a denunţat Burhanettin Bulut, vicepreşedintele CHP, principalul partid de opoziţie.

„Hakan Tosun a fost un jurnalist în căutarea adevărului şi un apărător al naturii şi al vieţii. Clarificarea tuturor aspectelor acestei morţi suspecte este o cerinţă a libertăţii presei şi a respectării dreptului la viaţă”, a reacţionat partidul pro-kurd DEM pe reţeaua X.

Asociaţia Jurnaliştilor Progresişti a denunţat „atacurile împotriva jurnaliştilor care au devenit obişnuite” în Turcia şi a cerut „să se facă lumină asupra acestor cazuri”.