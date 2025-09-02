Justiţia din Turcia destituie conducerea filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului, principalul partid de opoziţie

Ankara, 2 sep /Agerpres/ -Un tribunal din Turcia a revocat marţi conducerea filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului (CHP). principala formaţiune de opoziţie, pentru presupuse nereguli la congresul din 2023, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Conform sentinţei consultate de agenţia citată, instanţa a anulat rezultatele congresului şi l-a exclus din poziţia de lider pe şeful filialei, Ozgur Celik, alături de alţi 195 de membri ai conducerii şi delegaţi.

Sunt suspendate de facto „toate deciziile luate la congresul provincial din Istanbul” al CHP din 8 octombrie 2023.

Formaţiunea social-democrată resimte o presiune judiciară tot mai mare prin numeroase anchete deschise în urma unor suspiciuni de corupţie în cadrul primăriei din Istanbul, apreciază AFP. Primarul metropolei, Ekrem Imamoglu, este închis din martie, reaminteşte agenţia. Arestarea lui Imamoglu, principalul adversar posibil al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declanşat un val de proteste fără precedent în Turcia în ultimii 12 ani.

Comitetul executiv al CHP a fost convocat la o şedinţă extraordinară la Ankara, de la ora locală 17 (14.00 GMT).

Celik a precizat într-un mesaj pe platforma X că va merge la sediul din Istanbul al partidului pentru a urmări şi gestiona procedurile necesare după sentinţă.