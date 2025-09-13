Opoziția politică din Turcia, vizată de o nouă razie ordonată de procurorii loiali regimului autoritar Erdogan

Un procuror din Istanbul a ordonat sâmbătă arestarea a 48 de membri ai municipalităţii Bayrampasa, un district din Istanbul condus de opoziţie, inclusiv primarul, în cadrul unei anchete pentru „corupţie”, a relatat agenţia de stat Anadolu, transmite News.ro.

Primarul Hasan Mutlu, ales din partea principalului partid de opoziţie turc CHP (Partidul Republican al Poporului, social-democrat) şi adjunctul său, Lutfi Kadiogullari, au fost arestaţi sâmbătă dimineaţă pentru „extorcare, corupţie, fraudă agravată şi trucarea licitaţiilor”, în timp ce o percheziţie a fost efectuată la primărie, potrivit canalului privat de ştiri NTV.

„Locuitorii din Bayrampasa l-au ales pe Hasan Mutlu. Dar ei nu l-au suportat. Ei nu respectă nici rezultatele alegerilor, nici urnele, nici voinţa poporului”, a reacţionat pe contul său X şeful CHP din Istanbul, Ozgur Celik, care a fost el însuşi revocat pe 2 septembrie de un tribunal turc pentru presupuse nereguli în timpul congresului în care a fost ales în 2023.

CHP este supus unei presiuni judiciare crescânde prin numeroase anchete şi interogatorii care îi vizează pe aleşii săi, acuzaţi de corupţie, cum ar fi cei din municipalitatea Istanbul, cel mai important oraş din Turcia, al cărui primar, Ekrem Imamoglu, este închis din martie.

Turcia e condusă de două decenii de autocratul Recep Tayyip Erdogan, care a demarat o campanie dură împotriva opozanților săi.