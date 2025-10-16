Raport oficial: Submersibilul Titan a făcut implozie din cauza ingineriei deficitare în timp ce încerca să se scufunde la epava Titanicului

Conform unui raport oficial, submersibilul Titan al OceanGate a făcut implozie în timpul călătoriei către epava Titantic din cauza ingineriei deficitare și a eșecurilor multiple de testare a navei.Titan a făcut implozie în iunie 2023, omorând toți cei cinci pasageri aflați la bord, inclusiv directorul executiv al OceanGate, relatează BBC.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a constatat că procesul de inginerie din spatele vehiculului a fost „inadecvat”, rezultând defecte care au însemnat că acesta nu a îndeplinit cerințele de rezistență și durabilitate.NTSB a declarat că, deoarece firma nu a testat Titan în mod adecvat, nu i-a cunoscut rezistența reală. De asemenea, nu știa că acesta era deteriorat și ar fi trebuit să fie scos din uz înainte de ultima sa călătorie.

Titan a dispărut în Atlanticul de Nord în timp ce încerca să se scufunde la epava Titanicului, care se află la aproximativ 372 de mile de St. John’s în Newfoundland și Labrador în Canada. în august, Paza de Coastă a SUA a publicat un raport devastator privind implozia, care a constatat că incidentul a fost „evitabil” și a criticat practicile de siguranță „critic defectuoase” ale OceanGate. Stockton Rush, directorul executiv al OceanGate, a operat Titan pe ultima sa călătorie. pasagerii, care au plătit până la 250 000 de dolari fiecare pentru a lua parte la scufundare, exploratorul de mare adâncime Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood și fiul său în vârstă de 19 ani Suleman Dawood și Hamish Harding.

În timpul investigației sale, NTSB a descoperit probleme legate de cultura siguranței la OceanGate. în timp ce unii angajați au declarat că siguranța era o prioritate, alții, inclusiv un fost director al operațiunilor maritime și un tehnician, au evidențiat un mediu „în care problemele de siguranță, în special problemele de proiectare, erau ignorate”.

Un tehnician din cadrul firmei a declarat că avea îngrijorări cu privire la modelul de afaceri al OceanGate, în special cu privire la acceptarea clienților plătitori ca „specialiști în misiuni”, spre deosebire de pasageri. în conformitate cu reglementările din SUA, este ilegal să se transporte pasageri într-un submersibil experimental. tehnicianul a declarat pentru NTSB că l-a informat pe dl Rush: „… nu poți schimba pur și simplu titlul unei persoane atunci când primești o compensație”. Într-o conversație ulterioară pe același subiect, tehnicianul a povestit că dl Rush a spus: „Dacă Paza de Coastă [a SUA] ar deveni o problemă … și-ar cumpăra un congresman și ar face să dispară problema”.