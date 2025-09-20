Artefacte recuperate de pe nava-soră a Titanicului, Britannic, după 109 ani

Pentru prima dată în mai bine de un secol, scafandrii au adus la suprafață relicve de pe Britannic – nava geamănă a Titanicului – care s-a scufundat în Marea Egee în timpul Primului Război Mondial, transmite Euronews.

Ministerul Culturii din Grecia a anunțat că o echipă de scafandri de adâncime formată din 11 membri a desfășurat o operațiune de o săptămână în luna mai pentru a recupera artefactele, printre care se numără clopotul navei și lumina de navigație din partea stângă.

Lansat în 1914 ca navă de lux, Britannic a fost repede rechiziționat ca navă-spital. Dar, pe 21 noiembrie 1916, în timp ce se îndrepta spre insula Lemnos, a lovit o mină și s-a scufundat în largul Kea, la sud-est de Atena. Odată cea mai mare navă-spital plutitoare, a dispărut sub valuri în mai puțin de o oră.

30 dintre cele peste 1.060 de persoane aflate la bord au murit când bărcile lor de salvare au fost lovite de elicea navei, care încă se învârtea.

Echipa de scafandri formată din 11 membri a utilizat echipamente cu circuit închis într-o operațiune de recuperare organizată de istoricul britanic Simon Mills, fondatorul Fundației Britannic, a declarat Ministerul Culturii. Condițiile de pe epavă au fost deosebit de dificile din cauza curenților și a vizibilității reduse, a declarat ministerul.

Printre obiectele aduse la suprafață cu ajutorul sacilor de ridicare s-au numărat clopotul de veghe, lampa de navigație, tăvi placate cu argint de clasa întâi, plăci ceramice dintr-o baie turcească, o pereche de binocluri ale pasagerilor și o chiuvetă de porțelan din cabinele de clasa a doua.

Artefactele sunt în prezent în curs de conservare la Atena și vor fi incluse în colecția permanentă a unui nou Muzeu de Antichități Subacvatice, în curs de amenajare în portul Pireu.