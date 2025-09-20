G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Artefacte recuperate de pe nava-soră a Titanicului, Britannic, după 109 ani

O fotografie distribuită de Ministerul Culturii din Grecia pe 15 septembrie 2025 arată un scafandru explorând HMHS Britannic, o navă-spital britanică care s-a scufundat în apropierea insulei grecești Kea în 1916, după ce a lovit o mină în timpul Primului Război Mondial. Sursa foto: AFP/ AFP/ Profimedia

Artefacte recuperate de pe nava-soră a Titanicului, Britannic, după 109 ani

Articole20 Sep 0 comentarii

Pentru prima dată în mai bine de un secol, scafandrii au adus la suprafață relicve de pe Britannic – nava geamănă a Titanicului – care s-a scufundat în Marea Egee în timpul Primului Război Mondial, transmite Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministerul Culturii din Grecia a anunțat că o echipă de scafandri de adâncime formată din 11 membri a desfășurat o operațiune de o săptămână în luna mai pentru a recupera artefactele, printre care se numără clopotul navei și lumina de navigație din partea stângă.

Lansat în 1914 ca navă de lux, Britannic a fost repede rechiziționat ca navă-spital. Dar, pe 21 noiembrie 1916, în timp ce se îndrepta spre insula Lemnos, a lovit o mină și s-a scufundat în largul Kea, la sud-est de Atena. Odată cea mai mare navă-spital plutitoare, a dispărut sub valuri în mai puțin de o oră.

30 dintre cele peste 1.060 de persoane aflate la bord au murit când bărcile lor de salvare au fost lovite de elicea navei, care încă se învârtea.

Echipa de scafandri formată din 11 membri a utilizat echipamente cu circuit închis într-o operațiune de recuperare organizată de istoricul britanic Simon Mills, fondatorul Fundației Britannic, a declarat Ministerul Culturii. Condițiile de pe epavă au fost deosebit de dificile din cauza curenților și a vizibilității reduse, a declarat ministerul.

Printre obiectele aduse la suprafață cu ajutorul sacilor de ridicare s-au numărat clopotul de veghe, lampa de navigație, tăvi placate cu argint de clasa întâi, plăci ceramice dintr-o baie turcească, o pereche de binocluri ale pasagerilor și o chiuvetă de porțelan din cabinele de clasa a doua.

Artefactele sunt în prezent în curs de conservare la Atena și vor fi incluse în colecția permanentă a unui nou Muzeu de Antichități Subacvatice, în curs de amenajare în portul Pireu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O vioară folosită în filmul Titanic din 1997 a fost vândută pentru 54.000 de lire sterline la licitație

Articole27 Apr 2025
0 comentarii

Scrisoarea unui supraviețuitor al Titanicului, vândută la licitație pentru 300.000 de lire sterline

Articole27 Apr 2025
0 comentarii

Secta Moon anunţă că face apel împotriva desfiinţării sale de către justiţia japoneză / Secta religioasă a fost dizolvată după asasinarea fostului premier Shinzo Abe

Articole7 Apr 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.