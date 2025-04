Scrisoarea unui supraviețuitor al Titanicului, vândută la licitație pentru 300.000 de lire sterline

O scrisoare scrisă de un pasager de pe Titanic cu câteva zile înainte ca nava să se scufunde a fost vândută la licitație în Regatul Unit pentru suma record de 300.000 de lire sterline (400.000 de dolari), transmite BBC.

Scrisoarea colonelului Archibald Gracie a fost achiziționată de un cumpărător anonim la casa de licitații Henry Aldridge and Son din Wiltshire, duminică, la un preț de cinci ori mai mare decât cele 60.000 de lire sterline estimate inițial.

Scrisoarea a fost descrisă drept „profetică”, deoarece Col. Gracie îi scria unui cunoscut că va „aștepta finalul călătoriei” înainte de a-și exprima opinia despre „nava minunată”.

Scrisoarea este datată 10 aprilie 1912, ziua în care colonelul s-a îmbarcat pe Titanic la Southampton, cu cinci zile înainte ca nava să se scufunde după ce a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord.

Colonelul Gracie a fost unul dintre cei aproximativ 2.200 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bordul Titanicului în voiaj spre New York. Peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în dezastru.

Pasager de clasa întâi, Col. Gracie a scris scrisoarea din cabina C51. Aceasta a fost expediată atunci când nava a oprit la Queenstown, Irlanda, pe 11 aprilie 1912. Scrisoarea a fost, de asemenea, ștampilată la Londra pe 12 aprilie.

Licitatorul care a facilitat vânzarea a declarat că această scrisoare a obținut cel mai mare preț înregistrat vreodată pentru o corespondență scrisă la bordul Titanicului.

Relatarea lui Col. Gracie despre scufundarea Titanicului se numără printre cele mai cunoscute.

Ulterior, el a scris cartea The Truth About The Titanic („Adevărul despre Titanic”), în care își amintește experiența trăită la bordul faimosului vas.

El a povestit cum a supraviețuit urcându-se pe o barcă de salvare răsturnată, în apele înghețate.

Potrivit mărturiei sale, mai mult de jumătate dintre bărbații care reușiseră inițial să ajungă în barca de salvare au murit ulterior din cauza epuizării sau a frigului.

Deși Col. Gracie a supraviețuit dezastrului, sănătatea sa a fost grav afectată de hipotermie și de rănile fizice suferite.

El a intrat în comă pe 2 decembrie 1912 și a murit două zile mai târziu, din cauza complicațiilor provocate de diabet.