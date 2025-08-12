G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în…

Sursa foto: Facebook / Szijjártó Péter

Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun, în timpul decolonizării

Articole12 Aug 0 comentarii

Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei. în 1960, marcat de ”violenţe represive”, într-o scrisoare adresată omologului său camerunez Paul Biya, făcută publică marţi, relatează AFP, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Şeful statului francez susţine astfel concluziile unui raport întocmit de către istorici care i-a fost predat în ianuarie şi din care ”reiese clar (…) că un război a avut loc în Camerun, în cursul căruia autorităţile coloniale şi armata franceze au exercitat violenţe represive de natură multiplă”.

Acest ”război a continuat după 1960, prin susţinerea Franţei a acţiunilor desfăşurate de către autorităţile cameruneze independente”, scrie el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Macron: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent” / Președintele Franței cere constituirea unei misiuni de stabilizare sub mandat ONU, care să permită securizarea Fâşiei Gaza

Articole11 Aug • 227 vizualizări
0 comentarii

Planul Israelului de a „prelua” oraşul Gaza este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului şi de a învinge Hamas, afirmă Netanyahu

Articole10 Aug • 256 vizualizări
0 comentarii

Un nou val de caniculă a pus stăpânire pe Franţa / Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius în weekend

Articole8 Aug • 3.272 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.