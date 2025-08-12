Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun, în timpul decolonizării

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei. în 1960, marcat de ”violenţe represive”, într-o scrisoare adresată omologului său camerunez Paul Biya, făcută publică marţi, relatează AFP, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Şeful statului francez susţine astfel concluziile unui raport întocmit de către istorici care i-a fost predat în ianuarie şi din care ”reiese clar (…) că un război a avut loc în Camerun, în cursul căruia autorităţile coloniale şi armata franceze au exercitat violenţe represive de natură multiplă”.

Acest ”război a continuat după 1960, prin susţinerea Franţei a acţiunilor desfăşurate de către autorităţile cameruneze independente”, scrie el.