Ministrul japonez al apărării a discutat în Turcia despre cooperarea în domeniul industriei de apărare şi posibila achiziţie de drone

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul japonez al apărării, Gen Nakatani, aflat marţi într-o vizită la Ankara, a discutat despre cooperarea în domeniul industriei de apărare şi posibila achiziţie de drone de fabricaţie turcă, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Nakatani este primul ministrul al apărării japonez care întreprinde o vizită oficială în Turcia, stat membru NATO care doreşte să îşi extindă relaţiile economice şi de altă natură dincolo de Europa şi de Orientul Mijlociu. Atât Turcia, cât şi Japonia sunt aliate ale Statelor Unite.

Înaintea vizitei, o sursă diplomatică de la Ankara a declarat că cei doi miniştri ai apărării ‘vor discuta căi de extindere a cooperării în domeniul echipamentului şi tehnologiei de apărare şi vor face schimb de opinii cu privire la evoluţiile regionale’.

Un alt obiectiv este creşterea contactelor dintre forţele armate turce şi forţele de apărare japoneze, a menţionat sursa.

Nakatani se va deplasa miercuri la Istanbul, unde va vizita o serie de companii din industria de apărare, precum Turkish Aerospace Industries (TUSAS), şantiere navale şi producătorul de drone Baykar, a indicat un oficial din Ministerul turc al Apărării.

‘Pe agendă va fi cooperarea în domeniul industriei de apărare. Vor face inspecţii legate de drone, dar (…) este prea devreme pentru un acord’, a spus el.

Firme sprijinite de statul turc au furnizat drone mai multor ţări, inclusiv Ucrainei, iar Japonia se pregăteşte să extindă utilizarea de aparate aeriene fără pilot de către forţele sale terestre, aeriene şi navale.

Vizita lui Nakatani în Turcia face parte dintr-un turneu regional care mai include Djibouti şi Iordania.