Putin aclamă, de Ziua Naţională a Eliberării Coreei, într-o scrisoare transmisă lui Kim, trupele nord-coreene ”eroice” care luptă în Ucraina. El evocă ”legături de prietenie militantă solide şi fiabile”

Preşedintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept ”eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene de stat, relatează AFP, transmite News.ro.

De Ziua Naţională a Eliberării Coreei, Vladimir Putin aminteşte că unităţi ale Armatei Roşii şi coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocuaţiei japoneze a peninsulei.

”Legăturile de prietenie militantă, de bunăvoinţă şi de întrajutorare care s-au consolidat în timpul războiului în urmă cu mult timp rămân încă solide şi fiabile azi”, afirmă Vladimir Putin în această scrisoare publicată de presa de stat nord-coreeană.

”Acest lucru a fost deplin dovedit prin participarea eroică a militarilor RPDC (sigla numelui oficial al Nordului, Republicii Populară Democrată Coreeană) la eliberarea teritoriului regiunii Kursk de ocupanţii ucraineni”, scrie el, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene de presă KCNA.

”Poporul rus va păstra mereu amintirea curajului lor şi sacrificului lor”, scrie el.

Liderul de la Kremlin mai scrie că cele două ţări vor continua ”să acţioneze împreună şi să-şi apere eficient suveranitatea, aducând o contribuţie semnificativă la stabilirea unei ordini mondiale drepte şi multipolare”.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au consolidat recent legăturile.

Ele au semnat un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a lui Vladimir Putin în această ţară.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima oară că a desfăşurat un contingent de militari pe linia frontului în Ucraina, alături de trupe ruse.