Laura Vicol și Vladimir Ciorbă părăsesc sediul Curții de Apel București, 4 februarie 2025.
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

SURSE Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă de controlul judiciar / Decizia este definitivă

Anchete19 Aug

Judecătorii Curții de Apel București au decis, marți, să îi ridice controlul judiciar patronului Nordis, Vladimir Ciorbă, conform informațiilor G4Media. Decizia este definitivă.

La finalul lunii iunie, judecătorii i-au permis lui Ciorbă să părăsească țara, dar fără să îi ridice controlul judiciar.

Context

Cuplul Laura Vicol – Vladimir Ciorbă a fost reținut, la începutul lunii februarie, pentru 24 de ore de procurorii Antimafia, după ce au fost aduși la audieri cu duba Jandarmeriei.

Procurorii DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi delapidat aproape 200 de milioane de euro din banii clienților. Alte acuzații sunt de spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor. Citește detalii aici. 

Alături de Vicol și Ciorbă au mai fost reținuți și alți 9 inculpați, iar procurorii au cerut pentru toți arestarea preventivă pentru 30 de zile.

DIICOT a făcut, în februarie, 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis și au ridicat peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), conform unui comunicat al instituției.

