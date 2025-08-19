SURSE Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă de controlul judiciar / Decizia este definitivă
Judecătorii Curții de Apel București au decis, marți, să îi ridice controlul judiciar patronului Nordis, Vladimir Ciorbă, conform informațiilor G4Media. Decizia este definitivă.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
La finalul lunii iunie, judecătorii i-au permis lui Ciorbă să părăsească țara, dar fără să îi ridice controlul judiciar.
Context
Cuplul Laura Vicol – Vladimir Ciorbă a fost reținut, la începutul lunii februarie, pentru 24 de ore de procurorii Antimafia, după ce au fost aduși la audieri cu duba Jandarmeriei.
Procurorii DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi delapidat aproape 200 de milioane de euro din banii clienților. Alte acuzații sunt de spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor. Citește detalii aici.
Alături de Vicol și Ciorbă au mai fost reținuți și alți 9 inculpați, iar procurorii au cerut pentru toți arestarea preventivă pentru 30 de zile.
DIICOT a făcut, în februarie, 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis și au ridicat peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), conform unui comunicat al instituției.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Vladimir Ciorbă poate părăsi țara, au decis judecătorii de la Curtea de Apel, decizia este definitivă / Stelian Ion, fost ministru al Justiției, mesaj dur: ”Nu vă complicați cu școala, cu munca, cu respectarea regulilor. O să fiți luați de fraieri. Vă irosiți viața. Mai bine aplicați rețeta asta și vă aranjați pentru câteva generații”
EXCLUSIV IMAGINI cu fostul ministru de Interne Lucian Bode întâlnindu-se cu primarul din Sinaia, Vlad Oprea, după începerea anchetei penale împotriva edilului / Bode îşi face o vilă în Sinaia pe un teren cumpărat de la sora lui Oprea
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.