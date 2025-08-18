Școala9: Șase zile de naționalism all-inclusive și laudă pentru legionari la Școala de vară SOS România / Șoșoacă: „Legionar vine de la om al legii”

De la Școala de vară SOS din Prahova, internetul a păstrat în memorie în special dansurile Dianei Șoșoacă pe ritmurile piesei „Kibori”. O foarte mică parte. Școala SOS a însemnat discursuri de multe ore despre „valorile legionare” sau naționaliste și din când în când, scandări „Free Palestine”, relatează scoala9.ro.

Trei autocare goale stau parcate pe marginea drumului la porțile resortului și câteva mașini de București, Iași, Suceava, Maramureș sunt parcate pe iarbă, aproape de marginea carosabilului. „Noi am venit pentru doamna Șoșoacă”, se aude dintr-un grup de oameni care se îndreptau pe drumul de pietriș către porțile resortului. „Uite, asta e mașina lui Lazarus”, se bucură altcineva.

După ce lăsai în spate poarta păzită de doi bodyguarzi, o echipă SOS tria participanții. Fiecare primea o brățară pe care trebuia să o păstreze la mână pe durata celor șase zile de eveniment, doisprezece tichete pentru masă și câteva indicații scurte: „stânga, dreapta și tot înainte”, rostite pe repede înainte ca să te grăbești spre sala de eveniment. Aici, la ora 17:00, urma să se deschidă Școala de vară la Lacul Verde Resort din Prahova, la 7 km de Ploiești, unde, dacă vrei să închiriezi o cameră, te costă de la 120 de euro pe noapte pe Booking.

La o săptămână după organizarea școlii de vară, pe pagina de Instagram a resortului a fost postat un videoclip în care lidera partidului lăuda locația: „Dacă aș mai fi tânără m-aș mărita aici. Dacă aș mai face un copil, mi-aș face botezul aici.”

Evenimentul a fost promovat ca „o tabără de educație naționalistă”. S-a dovedit a fi un spațiu de propagare a discursurilor anti-occidentale și împotriva „dictaturii de la Bruxelles”, dar și o scenă de promovare a „valorilor legionare”. „Legionar vine de la om al legii”, avea să spună Diana Șoșoacă în discursul din prima zi.

„Cred că ceea ce veți auzi la această școală de vară o să cutremure, dar o să și predea niște lecții, mai ales doamnelor și domnilor procurori, care vor trebui să definească, în locul legiuitorului, termenul de legionar”, a afirmat Diana Șoșoacă. Europarlamentara a continuat: „Dacă stau să mă gândesc bine, legionar – lege… legionar este omul legii. Corect? Dacă legea nu spune, noi trebuie să dăm o definiție. Așa că, domnilor procurori, vă propun să-i arestați pe toți oamenii legii, că toți sunt legionari”.

Diana Șoșoacă are dosar penal pentru că anul trecut l-a comemorat pe liderul Mișcării Legionare Corneliu Zelea Codreanu, în Tâncăbești. Legea interzice promovarea publică a „cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război” sau a „ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”.

Cine a răspuns invitației SOS:

Senatorul SOS România, Miron Manega;

Generalul Emil Străinu, cunoscut pentru aparițiile frecvente în emisiuni, conferințe și publicații în care abordează subiecte precum controlul mental, tehnologii secrete, existența civilizațiilor extraterestre și experimente ascunse ale marilor puteri;

Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie, care predă cursuri în domeniul dreptului la Universitatea „George Bacovia” din Bacău și a intrat în atenția publică în 2024, când a candidat la Senat din partea S.O.S. România, dar nu a fost ales. În trecut, CNSAS i-a confirmat colaborarea cu fosta Securitate, iar el a declarat că nu există nicio lege care să-i interzică să candideze pentru o funcție publică și a adăugat că are „un trecut onorabil”, potrivit publicației Snoop;

Cristian Pascu, președintele Societății Române Creștine „Dorul”; Mihai Vinereanu, prezentat drept lingvist, care susține ideea că latina derivă din limba română, idee care a fost combătută ulterior de oamenii de știință;

Diplomați ai Cubei, Venezuelei, Chinei și Palestinei, dar și două reprezentante ale partidului naționalist bulgar „Renașterea” (Vazrajdane), care au ținut să menționeze în discursul lor că sunt total împotriva intrării țării lor în zona euro, care ar trebui să se întâmple din 2026.

