BREAKING Diana Șoșoacă, citată marți în calitate de suspect la Parchetul General…

diana sosoaca partid extremist sos
sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici

BREAKING Diana Șoșoacă, citată marți în calitate de suspect la Parchetul General / Șefa pro-rusă a partidului extremist SOS este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență / Lungul șir al derapajelor europarlamentarei extremiste

Anchete19 Sep 0 comentarii

Diana Șoșoacă, șefa pro-rusă a partidului extremist SOS, a fost citată, marți, la Parchetul General, în calitate de suspect, conform unei citații pe care europarlamentara l-a arătat într-un video, pe Facebook, vineri seară. Surse judiciare au confirmat pentru G4Media autenticitatea documentului.

Șoșoacă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență.

Șoșoacă este autorea unui lung șir de episoade cu violență fizică sau verbală, antisemitism, cult al lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul mișcării criminale legionare din perioada interbelică, și al criminalului de război Ion Antonescu.

Șoșoacă, care este europarlamentar din 2024, a fost inclusiv dată afară cu forța din ședința unei ședințe a Plenului Parlamentului European, după ce a venit cu o icoană, o botniță și un sac de gunoi și a vociferat în timpul ședinței.

știre în curs de actualizare 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

