Harrison Ford a declarat că atacul lui Donald Trump asupra măsurilor de combatere a crizei climatice „îl sperie de moarte”/ Acesta spune că președintele SUA este „unul dintre cei mai mari criminali din istorie”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-un atac virulent la adresa președintelui, actorul Harrison Ford a declarat pentru Guardian că Trump „nu are nicio politică, are doar capricii. Mă sperie de moarte. Ignoranța, aroganța, minciunile, perfidia. [Trump] știe mai bine, dar este un instrument al status quo-ului și câștigă bani cu nemiluita, în timp ce lumea se îndreaptă spre iad”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Legendarul actor din Star Wars și Indiana Jones, în vârstă de 83 de ani, a adăugat: „Este incredibil. Nu cunosc un criminal mai mare în istorie”.

La începutul acestui an, Ford însuși a trebuit să fie evacuat din cauza incendiilor uriașe care au cuprins părți din Los Angeles (și care au fost o manifestare a încălzirii globale), deși casa sa din Brentwood a fost cruțată de distrugere, spre deosebire de cele ale multor alte vedete.

Creșterea temperaturilor globale provoacă ravagii dincolo de dezastre spectaculoase precum uraganul Melissa și incendiile din Los Angeles, un studiu important realizat săptămâna aceasta constatând că excesul de căldură ucide acum o persoană pe minut în întreaga lume.

„Știam că va veni, predic asta de 30 de ani”, a spus Ford despre aceste dezastre provocate de climă. „Tot ce am spus despre schimbările climatice s-a adeverit. De ce nu este suficient pentru a-i alarma pe oameni să-și schimbe comportamentul? Din cauza status quo-ului înrădăcinat.”

Cu toate acestea, lumea adoptă din ce în ce mai mult forme de energie mai curate, deși într-un ritm mai lent decât cel necesar pentru a preveni agravarea impactului asupra climei, iar Ford a spus că are speranța că viziunea lui Trump, dominată de combustibilii fosili, nu va prevala.

„El pierde teren pentru că tot ce spune este o minciună”, a spus Ford. „Sunt încrezător că putem atenua [schimbările climatice], că putem câștiga timp pentru a ne schimba comportamentul, pentru a crea noi tehnologii, pentru a ne concentra mai mult pe implementarea acestor politici.

În al doilea mandat prezidențial, Trump a început să demonteze măsurile de protecție a climei și a aerului curat, a oprit proiectele de energie curată, a îndemnat companiile petroliere și gaziere să „foreze, dragilor, foreze” în căutarea combustibililor fosili care supraîncălzesc planeta, a concediat sute de oameni de știință și le-a șters munca, și a interzis chiar și menționarea „schimbărilor climatice” și a „emisiilor” în cadrul guvernului.

Trump, care a retras din nou SUA din acordul climatic de la Paris, a vizat și politicile climatice ale altor țări, presând Marea Britanie să demoleze turbinele eoliene „urâte” în favoarea mai multor foraje petroliere și cerând Uniunii Europene să renunțe la regulile sale climatice și să cumpere mai mult petrol și gaze americane.

Schimbările climatice au fost „cea mai mare înșelătorie comisă vreodată asupra lumii”, a declarat Trump în timpul unui discurs ținut la Națiunile Unite luna trecută. „Dacă nu vă îndepărtați de această înșelătorie ecologică, țara voastră va eșua. Aveți nevoie de granițe puternice și de surse tradiționale de energie dacă vreți să fiți din nou mari.”

Ford, un susținător de lungă durată al mediului, a spus că aversiunea lui Trump față de turbinele eoliene se datorează faptului că „nu a văzut încă una din aur” și că moștenirea președintelui în ceea ce privește criza climatică va fi „o expresie clară a ignoranței, a aroganței și a subterfugiului intenționat”.

Lumea – inclusiv SUA, al doilea cel mai mare poluator cu carbon – continuă să rămână în urmă în eforturile de reducere a emisiilor care încălzesc planeta, pentru a limita dezastrele de genul celui suferit săptămâna aceasta de Jamaica, care a fost lovită de un uragan de categoria 5, despre care oamenii de știință spun că a fost probabil accelerat de încălzirea atmosferei și a oceanelor.

Traducere: Deepl.com

Foto: © Featureflash| Dreamstime.com