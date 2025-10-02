Medici din Spitalul Județean Constanța, amendați de Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică pentru că au ieșit din spital cu echipamentul de protecție / Controlul, la sesizările familiilor pacienților (surse)

Trei angajați care fac parte din personalul medical al Spitalului Județean de Urgență din Constanța au fost amendați, miercuri, de un echipaj mixt format din Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică din Constanța pentru că nu au folosit corespunzător echipamentul de protecție, conform informațiilor transmise de autorități, citate de Info Sud-Est.

Este vorba, conform surselor medicale consultate de Info Sud-Est, de trei medici care se aflau în curtea spitalului purtând echipamentul medical de protecție, care trebuie să fie purtat în incinta unității sanitare, să fie steril și necontaminat cu posibili agenți patogeni din afara spitalului.

Cele trei persoane au fost amendate cu câte 2000 de lei fiecare și a fost nevoie și de intervenția Poliției Locale pentru că personalul medical sancționat se afla în afara spitalului și nu putea fi legitimat decât de autoritățile locale.

Sursele medicale consultate de ISE au mai declarat că acest control a avut loc în urma mai multor sesizări primite de Poliția Locală de la familiile pacienților internați în SJUC care au semnalat polițiștilor purtarea neadecvată a echipamentelor de protecție de către medici și asistente.

Conducerea spitalului a confirmat amenzile primite de personaul medical, printr-un comunicat de presă transmis de instituție. Spitalul îi numește pe angajați ”persoane fizice” și subliniază că aceștia purtau necorespunzător echipamentul de protecție în afara spitalului.

Spitalul a mai transmis că a raportat către DSP Constanța 71 de cazuri de infecții nosocomiale în ultimele trei luni, în perioada iulie-septembrie.

