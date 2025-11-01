G4Media.ro
Mai mulţi participanţi la o petrecere uriașă de Halloween organizată în Stuttgart au leşinat brusc şi au fost transportaţi la spital

Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween organizată vineri seară într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA, preluată de Agerpres.

Poliţia germană a deschis o anchetă pentru a investiga dacă au fost administrate substanţe care duc la pierderea cunoştinţei.

Cel puţin 10 participanţi la petrecere au fost răniţi în timp ce se aflau la Kulturhaus Arena, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Poliţiei. Petrecăreţii în cauză s-au plâns de stare de rău şi leşinuri. Paramedicii i-au tratat la faţa locului, iar unii dintre ei au fost transportaţi la spital pentru a primi tratament suplimentar. Niciunul nu a suferit leziuni grave.

Simptomele pacienţilor ar putea indica utilizarea unui drog folosit pentru a facilita violul, a adăugat purtătorul de cuvânt al Poliţiei germane, iar persoanele afectate au declarat, de asemenea, că suspectează că le-au fost administrate astfel de droguri.

Numeroşi angajaţi din cadrul serviciilor de urgenţă, pompierilor şi Poliţiei au fost chemaţi să intervină în timpul nopţii trecute la petrecerea publică de Halloween. Conform relatărilor din presa germană, rapperul Jazeek urma să cânte la această petrecere.

Poliţia din Stuttgart nu a furnizat informaţii cu privire la numărul persoanelor care erau prezente la petrecere. Cotidianul de mare tiraj Bild a raportat că în acea sală de evenimente se aflau aproximativ 2.000 de persoane.

