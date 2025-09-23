Rogobete: Prin mecanismul elveţian vor fi înfiinţate 4 Centre Naţionale de Sănătate Mintală şi Luptă împotriva Adicţiilor, dedicate copiilor, adolescenţilor şi tinerilor aflaţi în risc

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că protejarea copiilor şi adolescenţilor de riscurile adicţiilor nu reprezintă doar o obligaţie legală, ci o responsabilitate morală, el menţionând paşi concreţi pe care ministerul i-a făcut în acest sens. ”Acestea nu sunt doar proiecte pe hârtie. Sunt paşi concreţi care schimbă vieţi şi care pot însemna, pentru un copil, şansa la o dezvoltare echilibrată şi la o viaţă ferită de adicţii”, adaugă el, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Protejarea copiilor şi adolescenţilor de riscurile adicţiilor nu este doar o obligaţie legală, ci o responsabilitate morală pentru viitorul acestei ţări. Astăzi am participat la masa rotundă organizată de Salvaţi Copiii, dedicată reformei legislaţiei privind jocurile de noroc şi a prevenţiei contra adicţiilor. Am discutat despre un subiect care ne priveşte pe toţi: cum construim un sistem care să protejeze sănătatea copiilor şi adolescenţilor şi să reducă expunerea lor la riscurile adicţiilor”, a arătat Alexandru Rogobete, marţi seară, într-o postare pe Facebook.

El a enumerat ce s-a făcut deja, arătând că Ministerul Sănătăţii a adoptat măsuri legislative prin care au fost organizate centrele de sănătate mintală şi prevenire a adicţiilor. Acestea vor oferi servicii medicale şi psihologice în comunitate, fără discriminare şi indiferent de statutul de asigurat.

De asemenea, prin mecanismul elveţian, vor fi înfiinţate 4 Centre Naţionale de Sănătate Mintală şi Luptă împotriva Adicţiilor, dedicate copiilor, adolescenţilor şi tinerilor aflaţi în risc.

Totodată, în parteneriat cu UNICEF şi cu 27 de unităţi de învăţământ, este pregătită o campanie de prevenire care va ajunge la copii, părinţi şi cadre didactice.

”Acestea nu sunt doar proiecte pe hârtie. Sunt paşi concreţi care schimbă vieţi şi care pot însemna, pentru un copil, şansa la o dezvoltare echilibrată şi la o viaţă ferită de adicţii. Reforma reală nu se va măsura în legi adoptate, ci în copii protejaţi, adolescenţi sprijiniţi şi familii mai puternice. Cred cu tărie că această luptă trebuie să fie un angajament ferm al autorităţilor, dar şi o responsabilitate împărtăşită de întreaga societate”, a subliniat Rogobete.