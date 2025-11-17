Prefectul Capitalei: Am dispus lucrări de punere în siguranţă a străzilor din Sectorul 3 construite peste conducte Transgaz

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat, luni, că a dispus începerea lucrărilor de punere în siguranţă a străzilor din Sectorul 3 construite peste conducte ale Transgaz.

El a scris, pe Facebook, că s-a deplasat pe teren, alături de reprezentanţi ai Transgaz, Primăriei Sectorului 3, Inspectoratului de Stat în Construcţii şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a analiza situaţia magistralelor de transport gaze naturale peste care administraţia locală a amenajat străzi fără respectarea normelor de siguranţă, transmite Agerpres.

Nistor a transmis că siguranţa bucureştenilor este prioritatea lui principală.

Potrivit acestuia, în scurt timp, tronsonul de pe Strada Brăţării cuprins între sensul giratoriu de la intersecţia cu Strada Gura Făgetului şi intersecţia cu Drumul Gura Putnei va fi închis traficului pentru a permite intervenţiile necesare.

Totodată, el a informat că vor fi instituite limitări de viteză pe cele unsprezece străzi din zona Gurilor/Brăţării, astfel încât să fie redus orice risc până la finalizarea intervenţiilor.

Grupul de lucru constituit pentru rezolvarea acestei probleme îşi va continua activitatea în ritm accelerat pentru stabilirea unui plan clar de măsuri, urmând să fie comunicate public concluziile şi responsabilităţile fiecărei instituţii implicate, inclusiv rolul Primăriei Sectorului 3 în eliminarea pericolului creat.

„Ştim că perioada următoare poate aduce disconfort în trafic, însă siguranţa oamenilor nu e negociabilă”, a subliniat prefectul.

El a declarat, pentru Agerpres, că luni va fi un convocat şi Comitetul de situaţii de urgenţă pe tema străzilor din Sectorul 3 construite peste conducte Transgaz.