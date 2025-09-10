Un centru de reabilitare pentru minori şi tineri cu adicţii va fi înfiinţat într-un imobil de pe strada Caroteni, în Sectorul 2 al Capitalei

Un centru de reabilitare pentru minori şi tineri cu adicţii va fi înfiinţat într-un imobil de pe strada Caroteni, cu o investiţie de aproape 27 de milioane de lei, cu TVA, după ce Consiliul Local a adoptat, în şedinţa de miercuri, un proiect de hotărâre în acest sens, transmite Agerpres.

Primarul Rareş Hopincă a scris, miercuri, pe Facebook, că investiţia va fi realizată din fonduri europene şi din bugetul local.

„Cu viitorul copiilor noştri nu ne jucăm. Am spus-o din postura de prefect al Capitalei, o reiterez şi acum. De aceea, Sectorul 2 investeşte în deschiderea unui centru vital în viaţa comunităţii noastre şi a multora dintre familiile greu încercate de problema dependenţei de droguri şi adicţiilor de tot felul. Prea multe destine s-au curmat brusc şi nedrept, prea multe familii s-au destrămat, prea mulţi tineri se regăsesc, fără voia lor, într-o situaţie disperată care pare fără ieşire. Este momentul să intervenim şi să facem tot ce este necesar pentru ca acest fenomen să nu se mai răspândească. De aceea, în acest sens, obiectivul final al acestui proiect nu este doar reducerea consumului de substanţe care creează dependenţă, ci susţinerea unui stil de viaţă sănătos, autonom şi stabil, care să reducă riscul de recădere şi dependenţă cronică”, a afirmat Rareş Hopincă.

Potrivit acestuia, centrul de recuperare va fi situat pe strada Caroteni 21-23 şi va funcţiona într-o clădire (P+1) deja existentă, care va fi consolidată şi înălţată cu încă un etaj. El a precizat că unitatea va avea o capacitate de aproximativ 20 de locuri pentru reabilitare, în cadrul unui program terapeutic cu durata între trei şi 12 luni, dar va include şi servicii de zi conexe. Centrul va fi dotat şi utilat la cele mai înalte standarde, pentru a le oferi pacienţilor cele mai moderne condiţii de tratament şi consiliere.

Primarul Hopincă a mai spus că unitatea se va afla sub coordonarea DGASPC Sector 2, iar funcţionarea acesteia va fi asigurată de o echipă de profesionişti, compusă din medici specializaţi în psihiatrie pediatrică, psihologi, asistenţi sociali, consilieri vocaţionali, specialişti în activităţi ocupaţionale ş.a.

El a menţionat că această investiţie este importantă, pentru că fenomenul dependenţelor este în creştere, iar datele oficiale arată că unul din zece adolescenţi români a consumat droguri cel puţin o dată. Oamenii afectaţi din Sectorul 2 nu au în prezent un loc unde să primească ajutor specializat, dependenţa nu înseamnă doar consum, ci „multă suferinţă personală, marginalizare şi tragedii”, a subliniat edilul.