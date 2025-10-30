Viktor Orbán l-a susținut pe George Simion la prezidențiale în speranța că se vor alia împotriva UE – presa ungară

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Publicația ungară Direkt36 a dezvăluit joi de ce a decis premierul Viktor Orbán să îl susțină public pe candidatul extremist George Simion la alegerile prezidențiale din luna mai, în ciuda discursului violent anti-maghiar al politicianului român.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Viktor Orban se aștepta ca Simion, odată ales președinte al României, să-i fie alături în luptele cu UE, potrivit ziarului citat. Reamintim că Orban și-a făcut constant campanie electorală cu atacuri dure la adresa UE și a liderilor europeni, la fel ca și George Simion.

Viktor Orban, considerat calul troian al Rusiei în UE și NATO, împărtășește cu George Simion multe din temele politice, precum și aderența la subiectele lansate de propaganda rusă.

Potrivit surselor ziarului ungar, Viktor Orbán a fost inițial foarte mulțumit de decizia sa politică și a crezut că, datorită simțului său strategic, a făcut bine să-l laude pe George Simion în celebrul său discurs său de la Abația Tihany.

Premierul ungar le-a explicat colegilor săi din guvern că este o mișcare strategică să ia apărarea politicianului extremist român cunoscut pentru antimaghiarismul său.

Viktor Orban a crezut că această mișcare va da roade la fel ca atunci când a prezis diverse tendințe internaționale, inclusiv realegerea lui Donald Trump.

Cu toate acestea, a devenit clar că decizia lui Orbán a fost eronată, scrie publicația citată. Liderii partidului de guvernământ ungar FIdesz au fost nevoiți să dea explicații pentru a înlătura senzația că Viktor Orbán s-a întors împotriva UDMR, care făcea campanie împotriva lui Simion.

Mai mult, predicția lui Orban s-a dovedit greșită pentru că Simion a pierdut alegerile prezidențiale din 18 mai în fața lui Nicușor Dan.

Reamintim că Viktor Orbán l-a lăudat pe George Simion într-un discurs din 8 mai pentru că luptă ”pentru o Europă a națiunilor, o Europă creștină, în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni”.

În replică, Kelemen Hunor a lansat imediat un mesaj dur la adresa lui George Simion, pe care l-a acuzat că ”este anti-maghiar” și că ”în Valea Uzului a dansat pe mormintele bunicilor noștri”. Mesajul lui Kelemen Hunor a fost îndreptat indirect și împotriva premierului ungar Viktor Orban, care îl lăudase pe George Simion pentru discursul ”suveranist” și ”pro-creștin”.