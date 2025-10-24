Strategia McLaren înainte de cursa din Mexic produce rumoare în paddock-ul F1

Oscar Piastri și Lando Norris au fost implicați în mai multe incidente în acest sezon de Formula 1, ultimul chiar la Grand Prix-ul din SUA, de la Austin. Cu presiunea lui Verstappen „în spate”, echipa de la Woking a luat decizia de a-i pune la egalitate pe cei doi piloți ai săi, aceștia fiind liberi să se dueleze și pe circuitul de la Mexico City.

Relația dintre Piastri și Norris a început să se deterioreze vizibil în ultimele luni, din momentul în care cei doi au văzut că se vor duela pentru titlul mondial. Au urmat mai multe incidente între Oscar și Lando, iar echipa a dat garanții că totul este sub control.

Tensiunea a atins cote alarmante în momentul în care Piastri l-a atins pe Norris în cursa Sprint de la Austin, iar în cele din urmă cei doi au fost nevoiți să abandoneze.

Depărțiți de doar 14 puncte și cu Verstappen pe urmele lor, Piastri și Norris au fost informați de șefii lor de la McLaren că vor avea liber la duel pe circuitul de la Mexico City.

„McLaren a eliminat deja repercusiunile sportive pe care i le-a pus lui Norris în urma contactului din Singapore,” a transmis echipa înaintea GP-ului din Mexico City.

Decizia echipei „papaya” ia prin surprindere paddock-ul din Formula 1.

Specialiștii se așteptau ca McLaren să vină cu o strategie clară anti-Verstappen înainte de importanta cursă din Mexic.

Nici vorbă: McLaren lasă lucrurile „la liber” ca și până acum, iar voci avizate din lumea Marelui Circ avertizează ca echipa de la Woking să nu pățească precum cel care aleargă „după doi iepuri”.

„Paddock-ul scutură din cap”, transmite BILD după decizia McLaren de a-și lăsa în continuare piloții să facă ce vor pe pistă și cu ocazia Marelui Premiu din Mexic.

În total, până la finalul sezonului din F1 mai sunt disponibile 141 de puncte.

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.