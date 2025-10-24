G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Strategia McLaren înainte de cursa din Mexic produce rumoare în paddock-ul F1

MCL39, monopostul de Formula 1 al celor de la McLaren, surprins pe circuit.
Monopostul de Formula 1 al celor de la McLaren / Sursa foto: captură YouTube

Strategia McLaren înainte de cursa din Mexic produce rumoare în paddock-ul F1

Sportz24 Oct 0 comentarii

Oscar Piastri și Lando Norris au fost implicați în mai multe incidente în acest sezon de Formula 1, ultimul chiar la Grand Prix-ul din SUA, de la Austin. Cu presiunea lui Verstappen „în spate”, echipa de la Woking a luat decizia de a-i pune la egalitate pe cei doi piloți ai săi, aceștia fiind liberi să se dueleze și pe circuitul de la Mexico City.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Relația dintre Piastri și Norris a început să se deterioreze vizibil în ultimele luni, din momentul în care cei doi au văzut că se vor duela pentru titlul mondial. Au urmat mai multe incidente între Oscar și Lando, iar echipa a dat garanții că totul este sub control.

Tensiunea a atins cote alarmante în momentul în care Piastri l-a atins pe Norris în cursa Sprint de la Austin, iar în cele din urmă cei doi au fost nevoiți să abandoneze.

Depărțiți de doar 14 puncte și cu Verstappen pe urmele lor, Piastri și Norris au fost informați de șefii lor de la McLaren că vor avea liber la duel pe circuitul de la Mexico City.

„McLaren a eliminat deja repercusiunile sportive pe care i le-a pus lui Norris în urma contactului din Singapore,” a transmis echipa înaintea GP-ului din Mexico City.

Decizia echipei „papaya” ia prin surprindere paddock-ul din Formula 1.

Specialiștii se așteptau ca McLaren să vină cu o strategie clară anti-Verstappen înainte de importanta cursă din Mexic.

Nici vorbă: McLaren lasă lucrurile „la liber” ca și până acum, iar voci avizate din lumea Marelui Circ avertizează ca echipa de la Woking să nu pățească precum cel care aleargă „după doi iepuri”.

„Paddock-ul scutură din cap”, transmite BILD după decizia McLaren de a-și lăsa în continuare piloții să facă ce vor pe pistă și cu ocazia Marelui Premiu din Mexic.

În total, până la finalul sezonului din F1 mai sunt disponibile 141 de puncte.

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 332
3 Max Verstappen (RedBull) 306
4 George Russell (Mercedes) 252
5 Charles Leclerc (Ferrar) 192
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
17 Pierre Gasly (Alpine) 20
18 Oliver Bearman (Haas) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană
2 Mercedes 341
3 Ferrari 334
4 RedBull 331
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Kick Sauber 59
9 Haas 48
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

S-ar putea să te intereseze și 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.