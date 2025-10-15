Alexandru Munteanu, propus premier în Moldova, figurează în cinci companii din paradisul fiscal Insulele Virgine Britanice / Afacerile sale, administrate printr-un avocat cipriot sancționat internațional pentru gestionarea afacerilor oligarhului rus Alisher Usmanov

Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, scrie Rise.md.

Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice.

Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale.

Christodoulos Vassiliades are 68 de ani și controlează firma cipriotă de avocatură Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, specializată în drept corporativ și servicii de optimizare fiscală. Compania sa deține birouri în Federația Rusă, Belize, Seychelles, Insulele Virgine Britanice (BVI) etc.

A ajuns sub sancțiunile Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii în 2023, la un an după declanșarea războiului din Ucraina.

Vassiliades l-ar fi ajutat pe oligarhul rus Alisher Usmanov, aflat sub sancțiunile internaționale pentru că e un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, și susținător al regimului de la Kremlin, să-și protejeze averea de măsurile restrictive.

Mai exact, cipriotul a administrat o rețea de companii offshore și prin intermediul cărora au fost gestionate activele lui Usmanov, inclusiv proprietăți de lux din Marea Britanie.

Mai mult decât atât, Christodoulos Vassiliades a fost directorul companiei Sberbank Investments Limited din Cipru, subsidiară a băncii ruse de stat Sberbank. Din vara lui 2022, și Sberbank se află pe lista sancțiunilor internaționale.

La rândul său, acesta neagă că ar fi prestat servicii pentru persoane aflate sub sancțiuni.

„Ne-am conformat și continuăm să respectăm toate sancțiunile, precum și prevederile și obligațiile pe care acestea le impun”, a declarat avocatul cipriot.

Până a ajunge însă sub sancțiuni, casa de avocatură a lui Vassiliades a administrat mai multe companii conectate la candidatul propus pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu.

Numele lui Alexandru Munteanu apare în Pandora Papers cea mai mari scurgeri de date din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni din peste 90 de țări și jurisdicții, inclusiv 35 de lideri de țară și zeci de alți oficiali, printre care consilieri prezidențiali, generali și un guvernator al unei bănci naționale.

Deși nu este ilegal să deții companii offshore, lipsa de transparență pe care o oferă poate camufla fluxurile de bani ilicite, favorizând mita, spălarea de bani, evaziunea fiscală, finanțarea terorismului, traficul de persoane și alte abuzuri asupra drepturilor omului, spun experții.

Munteanu figurează în registrele secrete ale unor furnizori de companii offshore, fiind conectat la cinci firme.

Prima se numește Dragon Global Advisors Ltd și a fost creată în 2008 în paradisul fiscal Insulele Virgine Britanice.

Pe site-ul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) apare o companie cu același nume, implicată în proiectul Europe Virgin Fund, aprobat în 2010.

Fondul a fost creat pentru a investi în afaceri private din Ucraina, Republica Moldova și Belarus, iar BERD intenționa să contribuie cu până la 30 de milioane de dolari, adică cel mult un sfert din banii strânși.

Acest program de investiții era sponsorizat de grupul Dragon Capital și urma să susțină companii din domenii precum bunuri de larg consum, retail, industrie, tehnologie, telecomunicații, media și industria farma.

„Fondul va fi administrat de Dragon Global Advisors Ltd, o companie de administrare a investițiilor deținută în proporție de 100% de Dragon Capital”, se arată pe site-ul BERD.

Documentele consultate de RISE Moldova, din registrul acționarilor din 2015, arată că Dragon Global Advisors Ltd era controlată de Alexandru Munteanu și omul de afaceri ceh Kamil Goca, care dețineau împreună 60% din acțiuni.

Alexandru Munteanu are 61 de ani și a avut, până acum, apariții discrete în spațiul public.

Datele publice arată că Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova), președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova (de peste 25 de ani), dar și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Acesta deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).