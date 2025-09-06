Un jihadist adolescent care plănuia să atace Parlamentul European, ambasade şi alte instituţii a fost arestat în Franța

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost arestat vineri în oraşul francez Le Mans de către serviciile secrete, fiind suspectat de pregătirea mai multor atentate jihadiste ce ar fi avut ca ţintă inclusiv Palatul Eysee, Parlamentul European şi ambasada Israelului, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Postul de radio France Info l-a citat sâmbătă pe avocatul adolescentului arestat, care a admis că clientul său are „partea sa de responsabilitate”, dar a invocat în sprijinul lui faptul că „este minor”, este şcolarizat şi nu are antecedente penale. „Este cineva care probabil la un moment dat s-a văzut implicat într-un anumit angrenaj”, a mai încercat să argumenteze acelaşi avocat.

Dar, conform informaţiilor scurse din anchetă, ţintele atacurilor pe care adolescentul ar fi intenţionat să le comită erau scrise pe bucăţi de hârtie găsite în timpul unei percheziţii la domiciliul său.

Printre aceste ţinte se numără şcoli din regiunea în care locuieşte, dar şi Palatul Elysee din Paris (reşedinţa preşedintelui francez Emmanuel Macron), ministerele Apărării şi Internelor, ambasadele Israelului, Statelor Unite şi Regatului Unit, Parlamentul European de la Strasbourg şi sediile din Paris ale mai multor instituţii media.

Mai mult, la acelaşi domiciliu, unde el locuieşte împreună cu părinţii săi, a fost găsită o declaraţie prin care jură credinţă grupării jihadiste Statul Islamic (SI).

Odată cu această arestare s-a ajuns la numărul de 14 minori acuzaţi pentru terorism în Franţa până în prezent de la începutul acestui an, o tendinţă în creştere şi care îngrijorează autorităţile, nu în ultimul rând din cauza dificultăţii de a-i detecta, având în vedere că radicalizarea se produce adesea în mod autonom, prin intermediul internetului şi al reţelelor de socializare.