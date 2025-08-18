G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Aproape 50 de grade Celsius, înregistrate într-un oraş din Sahara Occidentală, un…

val caldura africa desert sahel camila seceta canicula vreme extrema incalzire climatica schimbari climatice
sursa foto: Pexels/ Oday Hazeem

Aproape 50 de grade Celsius, înregistrate într-un oraş din Sahara Occidentală, un record pentru o lună de august

Articole18 Aug 0 comentarii

Direcţia Generală de Meteorologie din Maroc (DGM) a anunţat luni că la începutul lunii august a fost înregistrat un record lunar de temperatură în oraşul Laayoune, din Sahara Occidentală, unde mercurul din termometre a urcat până la 49,2 grade Celsius, depăşind precedentul record din august 2016, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Marocul controlează cea mai mare parte a Saharei Occidentale, un teritoriu aflat în dispută. Ţara se confruntă de aproape două săptămâni cu un val intens de căldură, care afectează în special centrul, anumite zone de coastă şi sudul.

„Staţia meteorologică din Laayoune şi-a doborât recordul absolut şi lunar de temperatură maximă pe 9 august 2025, cu 49,2 grade Celsius, faţă de vechiul record de 47 grade Celsius, înregistrat în august 2016”, se arată într-un raport al DGM.

Acest fenomen este cauzat de Chergui, un vânt fierbinte şi uscat venit din Sahara. El a fost intensificat de condiţii meteorologice specifice (anticiclon şi depresiune deşertică) şi accentuat, în principal, de un cer senin, care a amplificat încălzirea pe parcursul zilei.

Duminică, temperaturile au fost mai ridicate cu 3 până la 13 grade Celsius faţă de valorile normale sezoniere, iar în 19 oraşe marocane mercurul din termometre a depăşit 40 de grade Celsius, potrivit instituţiei amintite.

DGM anunţase în iunie că 2024 a fost cel mai călduros an înregistrat vreodată în Maroc, cu 1,49 grade Celsius peste medie faţă de perioada 1991-2020, pe fondul încălzirii climatice globale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.