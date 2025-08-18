Tarantino, despre filmele sale / Inglourious Basterds este „capodopera mea”, Once Upon a Time în Hollywood este „preferatul meu”, iar Kill Bill este filmul „pentru care m-am născut”

Chiar și Quentin Tarantino are un film preferat dintre filmele sale, scrie Variety.

În cadrul unui interviu amplu acordat podcastului „The Church of Tarantino”, câștigătorul a două premii Oscar a dezvăluit care dintre filmele sale este preferatul său și care consideră că este cel mai bun.

„Once Upon a Time in Hollywood este preferatul meu, Inglourious Basterds este cel mai bun”, a spus Tarantino. „Dar cred că Kill Bill este filmul suprem al lui Quentin, pe care nimeni altcineva nu l-ar fi putut realiza. Fiecare aspect al acestuia este atât de particular, ca și cum ar fi smuls din imaginația mea, din identitatea mea, din iubirile, pasiunea și obsesia mea. Așadar, cred că Kill Bill este filmul pentru care m-am născut să-l fac, cred că Inglourious Basterds este capodopera mea, dar Once Upon a Time in Hollywood este preferatul meu.”

Regizorul filmului „Pulp Fiction” a ales apoi scenariile sale preferate și cele mai bune.

„Cred că „Inglourious Basterds” este cel mai bun scenariu al meu, iar „Hateful Eight” și „Once Upon a Time In Hollywood” sunt imediat după el”, a explicat el. „Dar există un aspect al filmului „Hateful Eight” pe care îl consider probabil cea mai bună regie a mea, și anume faptul că materialul este scris și este solid. Deci nu este ca și cum ar trebui să-l creez, ca în cazul filmului „Kill Bill”, este solid, este acolo și chiar cred că este cea mai bună punere în valoare a materialului meu ca regizor.”

În ciuda afinității lui Tarantino pentru „Once Upon a Time in Hollywood”, David Fincher va regiza mult așteptata continuare, „The Adventures of Cliff Booth”, pentru Netflix. În altă parte a interviului, Tarantino a spus că a renunțat la regizarea proiectului deoarece ideea ca al zecelea și ultimul său film să fie o continuare nu l-a entuziasmat.

„Îmi place scenariul, dar totuși merg pe același drum pe care am mers deja”, a spus Tarantino. „Pur și simplu nu m-a entuziasmat. În acest ultim film, trebuie să nu știu din nou ce fac. Trebuie să fiu pe un teritoriu necunoscut.”

Tarantino a discutat și despre al zecelea și ultimul său film, „The Movie Critic”, despre care se vorbește de mult timp. El a spus că proiectul a fost în cele din urmă abandonat deoarece era prea similar cu lucrările sale anterioare.

„Nu eram foarte entuziasmat să dramatizez ceea ce am scris în faza de preproducție, în parte pentru că folosesc abilitățile pe care le-am învățat din „Once Upon a Time in Hollywood” despre „Cum vom transforma Los Angelesul în Hollywoodul din 1969 fără a folosi CGI?”, a explicat el. „Era ceva ce trebuia să realizăm. Trebuia să reușim. Nu era sigur că vom putea face asta. … În cazul filmului „The Movie Critic”, nu era nimic de descoperit. Știam deja, mai mult sau mai puțin, cum să transform L.A. într-un oraș din vremuri mai vechi. Era prea similar cu ultimul film.”