Fără măsurile de criză, începerea anului şcolar cu salarii şi burse devine imposibilă, le spune elevilor ministrul Educației

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis elevilor în cadrul celei de-a XLVI-a Adunări Generale a Consiliului Naţional al Elevilor (CNE), organizată la Satu Mare, că măsurile de criză şi redimensionarea sistemului de burse fac posibilă începerea unui nou an şcolar, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat, luni seară, că ministrul Daniel David a transmis două idei principale în cadrul celei de-a XLVI-a Adunări Generale a Consiliului Naţional al Elevilor (CNE), organizată la Satu Mare.

”Prima idee vizează măsurile de criză pe care este nevoit să le ia, cu impact şi asupra redimensionării sistemului de burse. Nimeni nu doreşte aceste măsuri şi nimeni nu le-ar fi luat în această formă, în condiţii de normalitate fiscal-bugetară. Însă fără aceste măsuri, începerea anului şcolar cu salarii şi burse devine imposibilă. Ministrul a accentuat faptul că, în condiţii de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat astfel, deşi, spre exemplu, coordonarea între bursele de rezilienţă şi cele de merit trebuia oricum analizată. În condiţiile prezente de criză au fost păstrate bursele sociale (în diverse forme, inclusiv pentru mamele minore), cele tehnologice şi – într-o formă nouă – bursele de merit. De asemenea, au putut fi protejate premiile la olimpiadele naţionale şi internaţionale. Odată depăşită criza fiscal-bugetară, se pot rediscuta procentul şi o subcategorie a burselor de merit, care să se refere direct şi la câştigătorii olimpiadelor naţionale şi internaţionale”, se arată în comnunicat.

Potrivit sursei citate, pentru a pregăti şi momentul post-criză şi a aduce un angajament optimist în domeniu, ministrul Daniel David a amintit că reforma curriculumului, derivată din Raportul QX, continuă.

”Peste 1.500 de specialişti sunt acum implicaţi în elaborarea programelor la nivel liceal, într-o paradigmă nouă, în timp ce elevii sunt încurajaţi să se implice şi în stimularea pilotării unor planuri-cadru alternative şi descentralizate, care pot ajuta nu doar la o educaţie mai personalizată în beneficiul lor, ci şi la stabilizarea normelor titularilor şi chiar ale suplinitorilor în aceste şcoli”, se mai arată în documentul citat.

În final, ministrul şi-a arătat disponibilitatea de a primi sugestii în ceea ce priveşte adaptarea reglementărilor legale asumate prin Programul de Guvernare şi prin Legea Fiscal-Bugetară la nivelul coordonat de minister, precum şi alte sugestii de măsuri de reformă, dincolo de măsurile de criză, rezultate din concluziile întâlnirii.