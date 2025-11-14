Mii de semnături pentru salvarea unei familii cu 3 copii, care trăiește izolată într-o pădure din Italia: „Lăsați-i în pace” / Nu au apă curentă și electricitate, iar copiii nu merg la școală / Procurorii cer preluarea copiilor de către autorități

Peste șapte mii de semnături au fost strânse pe platforma Change.org pentru a se asigura că cei trei copii ai unui cuplu care a ales să trăiască într-o pădure fără apă curentă sau electricitate rămân alături de părinții lor. Procurorul a solicitat ca aceștia să fie luați în îngrijire, scrie La Repubblica.

„Creșterea copiilor cu dragoste, respect pentru natură și empatie este un exemplu pozitiv. Alegerea lor de stil de viață ar trebui respectată, nu pedepsită”, se precizează într-un comentariu.

„Ei cer doar să trăiască în pace”. „Sper cu adevărat că țara noastră nu și-a pierdut complet libertatea, nici respectul pentru oamenii care preferă să facă alegeri diferite de cele impuse de un sistem excesiv de corupt”/ „Lăsați-i în pace, sunt mai echilibrați decât alți copii care sunt acum lobotomizați”, sunt alte comentarii.

Acestea sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe Change.org, pe pagina dedicată petiției lansate de asociația pentru drepturile animalelor Meta Parma, care are ca scop apărarea lui Catherin și Nathan.

Familia a ajuns la spital cu intoxicație alimentară cauzată de ciuperci

Ea este australiancă, el este britanic, și locuiesc într-o fermă veche împreună cu cei trei copii ai lor, o fetiță de 8 ani și gemeni de 6 ani. Ei își iau apa dintr-un puț, gătesc cu lemne, iar baia, evident fără canalizare, se află în afara casei.

Cazul a ajuns în atenția parchetului în 2024, după ce familia a ajuns la spital cu intoxicație alimentară cauzată de ciuperci.

Poliția a descoperit condițiile de viață, lipsa igienei și a canalizării, precum și absența școlarizării copiilor.

Acum, decizia privind viitorul copiilor revine Tribunalului pentru minori, care trebuie să se pronunțe până la sfârșitul lunii noiembrie, cu excepția cazului în care familia acceptă să refacă cel puțin instalațiile sanitare din casă.

Alegerea unei vieți fără școală

Cel mai controversat aspect este faptul că copiii nu frecventează școala. În Italia, educația este obligatorie până la vârsta de 16 ani, iar cei care aleg școlarizarea la domiciliu sunt obligați să-și supună copiii unui test de aptitudini la sfârșitul fiecărui an școlar.

Catherine și Nathan au explicat că au ales o formă particulară de educație la domiciliu, cunoscută sub numele de „unschooling”, în care copiii învață ceea ce doresc prin experiențele de zi cu zi, fără un curriculum propriu-zis.

Abordarea, care a luat naștere în Statele Unite în anii 1970, se bazează pe respingerea totală a învățământului școlar tradițional în favoarea unui model axat pe emoții.

„Este corect să nu le considerăm două metode prea diferite”, explică Annalisa Vincenzi, consilier la Laif, Asociația pentru Educație la Domiciliu.

„Treci continuu de la una la alta. Pur și simplu punem copilul în centrul procesului educațional, încercând să le dezvoltăm pasiunile și interesele. Am vorbit personal cu Catherine și Nathan la telefon”, continuă ea.

„Alegerea lor este una foarte radicală, dar vreau să subliniez că ei nu resping lumea sau interacțiunea socială. Și chiar dacă în partea noastră de lume nu este obișnuit să ai o baie în afara casei, nu cred că acest lucru poate afecta bunăstarea unui copil.”

Pentru cuplu, societatea este „otrăvită”, de aceea au ales să trăiască o viață departe de tehnologie, în contact direct cu natura.

Avocatul familiei, Giovanni Angelucci, a explicat că „nu există violență, disconfort sau devianță, caracteristice anumitor familii”.

„Vibrațiile lumii sunt prea intense”, a spus mama, „în natură sunt mult mai echilibrate. Regulile noastre? Să împărtășim, să ne ajutăm reciproc, să spunem adevărul”.

Pe de altă parte, restul societății respinge aceste idei și pune interesul copiilor în față.

Decizia finală le va aparține judecătorilor.