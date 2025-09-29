G4Media.ro
Europarlamentarii din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor se reunesc în Bulgaria / Invitați…

George Simion, Mateusz Morawiecki
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Europarlamentarii din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor se reunesc în Bulgaria / Invitați speciali, liderul, AUR George Simion, și fostul premier polonez Mateusz Morawiecki

Politicianul român și fostul candidat la președinție George Simion, împreună cu fostul prim-ministru al Poloniei (2017–2023) Mateusz Morawiecki, vor merge în Bulgaria ca invitați speciali ai Biroului Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) din Parlamentul European, anunță Novinite. Biroul ECR va organiza o reuniune la Sofia între 1 și 3 octombrie.

Reuniunea va fi găzduită de eurodeputatul bulgar Ivaylo Valchev din partidul „Există un astfel de popor”, care este, de asemenea, membru al Biroului ECR, și va fi prezidată de copreședinții ECR, Nicola Procaccini din Italia și Patryk Jaki din Polonia.

Atât Simion, cât și Morawiecki sunt programați ca vorbitori principali la eveniment, reprezentând familia politică a ECR. Agenda de la Sofia va include discuții despre rolul viitor al energiei nucleare în sistemul energetic european, perspectivele extinderii UE, cu accent pe Balcanii de Vest, și chestiuni presante de securitate și migrație de-a lungul frontierelor externe ale Uniunii.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

