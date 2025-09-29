Europarlamentarii din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor se reunesc în Bulgaria / Invitați speciali, liderul, AUR George Simion, și fostul premier polonez Mateusz Morawiecki

Politicianul român și fostul candidat la președinție George Simion, împreună cu fostul prim-ministru al Poloniei (2017–2023) Mateusz Morawiecki, vor merge în Bulgaria ca invitați speciali ai Biroului Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) din Parlamentul European, anunță Novinite. Biroul ECR va organiza o reuniune la Sofia între 1 și 3 octombrie.

Reuniunea va fi găzduită de eurodeputatul bulgar Ivaylo Valchev din partidul „Există un astfel de popor”, care este, de asemenea, membru al Biroului ECR, și va fi prezidată de copreședinții ECR, Nicola Procaccini din Italia și Patryk Jaki din Polonia.

Atât Simion, cât și Morawiecki sunt programați ca vorbitori principali la eveniment, reprezentând familia politică a ECR. Agenda de la Sofia va include discuții despre rolul viitor al energiei nucleare în sistemul energetic european, perspectivele extinderii UE, cu accent pe Balcanii de Vest, și chestiuni presante de securitate și migrație de-a lungul frontierelor externe ale Uniunii.