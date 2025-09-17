G4Media.ro
SOS Satele Copiilor va face o evaluare externă a procedurilor sale, după…

SOS Satele Copiilor va face o evaluare externă a procedurilor sale, după acuzaţii de maltratare a copiilor la centrul său din Austria

17 Sep

ONG-ul internaţional SOS Satele Copiilor a anunţat miercuri lansarea unei evaluări externe a procedurilor sale, în urma unor acuzaţii de maltratare a copiilor îngrijiţi la centrul său din Moosburg, în sud-vestul Austriei, din 2008 până în 2020, transmite AFP, citată de Agerpres. 

Potrivit săptămânalului vienez „Falter”, apărut miercuri, copii şi adolescenţi au fost bătuţi, închişi şi fotografiaţi nud ani de zile, fapte care nu au fost niciodată făcute publice, în ciuda unui raport detaliat datat din 2020. Raportul a fost comandat chiar de către ONG, dar nu a fost publicat.

Într-o declaraţie către AFP, ONG-ul, numit SOS Kinderdorf în germană, a negat că ar fi ascuns ceva. „După ce au fost descoperite acuzaţiile, în 2020, a fost lansată o anchetă amănunţită”, a explicat organizaţia, adăugând că s-a „separat” de unii dintre angajaţii implicaţi.

Acest studiu „a fost întotdeauna destinat uzului intern”, a declarat pentru AFP Annemarie Schlack, directoarea executivă a SOS Kinderdorf. „Suferinţa îndurată de tinerii aflaţi în grija SOS Kinderdorf ne atinge profund şi dorim să ne cerem sincere scuze”, a adăugat ONG-ul, afirmând că unele victime au beneficiat de proceduri de protecţie şi au obţinut „compensaţii, precum şi finanţare pentru sesiuni terapeutice”.

Evaluarea viitoare a procedurilor anunţată va consta în a verifica dacă măsurile implementate după descoperirea cazurilor de abuz au fost eficiente. ONG-ul a făcut apel la toţi cei „cărora SOS-Kinderdorf le-a creat prejudicii” să-i contacteze pe „mediatorii externi şi independenţi” sau să raporteze incidentul prin intermediul unei platforme interne.

Potrivit Falter, care citează elemente din studiu, un educator din Moosburg, Carintia, se „izola” în mod regulat cu copii în tabere de vară din Italia şi descărca fotografii nud cu copii pe laptopul său. Unul dintre angajaţii Satului a privat în mod regulat copiii de mâncare şi apă timp de ani de zile, mergând chiar până acolo încât să-i însoţească la duş „pentru a-i împiedica să bea în secret”. Alţi copii au fost bătuţi şi muşcaţi. În 2022, ONG-ul a anunţat existenţa unui caz de pedofilie care implica un donator important la una dintre unităţile sale din Asia, după ce mai multe cazuri de violenţă fuseseră deja dezvăluite în anul precedent.

SOS Satele Copiilor, care găzduieşte copii orfani sau abandonaţi, are 572 de filiale în întreaga lume.

