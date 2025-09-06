Piedone anunță că își face partid, după ce a demisionat din PUSL al lui Dan Voiculescu: ”Nu candidez la Primăria Capitalei, am planuri mult mai mari” / Șeful suspendat al ANPC este sub control judiciar într-un dosar DNA

Cristian Popescu Piedone a anunțat, printr-un mesaj publicat sâmbătă dimineață pe Facebook, că își face partid, după ce a demisionat din PUSL, al fostului turnător la Securitate Dan Voiculescu, patronul de facto al trustului Antena. El dă asigurări că nu candidează la Primăria București, condusă de interimarul Stelian Bujduveanu, pentru că are planuri ”mult mai mari”.

Fost primar al Sectorului 5 și șef suspendat al ANPC, Piedone se află sub control judiciar într-un dosar DNA în care procurorii îl acuză că a anunțat controlul pe care urma să-l facă la Hotelul International din Sinaia.

Hotelul, care aparține prietenului său Dan Radu Rușanu, ex-PNL, a fost lăudat de Piedone pe Tik Tok, ulterior controlului efectuat.

La finalul lunii iulie, procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții pe litoral, unde era cazat Cristian Popescu Piedone, la locuința din Bragadiru, în Sinaia și alte locații din București și Ilfov.

Piedone a făcut declarații la vremea aceea în fața locuinței din Bragadiru, în momentul în care a ajuns la percheziții. Acesta spunea că ar fi vorba de comandamentul din luna mai de pe Valea Prahovei, dar pe care acesta nu l-ar fi condus personal.

Piedone a recunoscut că este prieten ”de ani și ani de zile” cu fostul liberal Dan Radu Rușanu, dar a declarat că nu l-ar fi informat pe acesta cu privire la controlul care urma să aibă loc. Citește toate detaliile aici.

Cum conducea Piedone controalele de la ANPC

Într-o analiză din 16 iulie a jurnalistului Alex Costache, G4Media a arătat cum Cristian Popescu Piedone conduce personal descinderile comisarilor ANPC la operatorii economici (restaurante, magazine, mall-uri etc), însă mai mulţi jurişti consultaţi de reporteri pun sub semnul întrebării legalitatea acestor controale conduse de şeful ANPC. Citește detalii aici.

Vezi cum conduce Piedone personal controalele ANPC aici, aici şi aici, iar lista poate continua.

În timpul controalelor pe care le efectuează Piedone înregistrează adesea derapaje verbale la adresa celor vizați, iar acțiunile cu note populiste l-au făcut viral pe rețelele de socializare, cu precădere pe TikTok, unde șeful Protecției Consumatorilor înregistrează cifre de ”influencer”: 1,1 milioane de urmăritori, cu un impact de 24,3 milioane.

Postările lui Piedone din timpul controalelor au de la câteva zeci de la mii la sute de mii de vizualizări. Cele mai virale sunt postările cu uleiul de la KFC (9 milioane de vizualizări) și cu gramajul produselor de la McDonalds (8,4 milioane de vizualizări), iar următoarea postare virală este o parodie cu Dorian Popa, cu afaceri și în domeniul fast-food (6,7 milioane de vizualizări).

Atât premierul Marcel Ciolacu, care l-a numit în funcție, cât și Nicușor Dan pe vremea când era primarul Bucureștiului, au spus despre Piedone că exagerează în controalele pe care le efectuează.

”E prea multă publicitate și este asociată cu publicitatea personală. Să rămână în fișa postului”, i-a transmis la nicio lună de la numire Ciolacu. Vezi detalii aici.

La adresa lui Nicușor Dan care două zile mai târziu după premierul Ciolacu a vorbit despre ”un pic de exces” al lui Piedone, șeful ANPC s-a dezlănțuit:

”Eşti o loază mincinoasă de care mi-e mai scârbă ca de gândacii descoperiţi prin dulapuri şi frigidere! Un parazit care parazitează grav Bucureştiul”, a declarat Piedone în 6 aprilie. Vezi detalii aici.

O investigație a jurnalistului Sorin Semeniuc pentru G4Media arăta în 18 aprilie 2024 ”caracatița” lui Piedone, cu 46 de rude, interpuși, interlopi și oameni de încredere care împart funcții publice, salarii de mii de euro, influență politică, averi fabuloase și contracte de la Stat.

Toate aceste personaje prind contracte publice în instituțiile păstorite de el sau care par a avea rolul de pușculițe pentru imobile și mașini de lux achiziționate cu fonduri a căror proveniență este incertă, după cum rezultă dintr-o amplă anchetă jurnalistică realizată de G4Media.ro În total, această frăție care funcționează din plin de mai mulți ani împarte sau deține sute de milioane de lei – averi fabuloase și contracte publice.

Copii, soacră, ginere, nepoți, verișor, șofer, fiul șoferului, cumnatul fiului, șefa fiicei, condamnați penal, interlopi, concubina unui nepot, mama concubinei, angajați care s-au mutat alături de șef când acesta a schimbat primăriile – toți fac parte din mașinăria lui Piedone cel care, în CV-ul său, este o imagine în oglindă a tuturor: fiul unui fost demnitar comunist, cazier penal, conectat la resurse publice, membru al unui partid controversat, peste tot planând o avalanșă de semne de întrebare și suspiciuni.

Și aproape totul gravitează în jurul mandatelor de primar ale lui Piedone la Sectorul 4 (2008-2015) și Sectorul 5 (2020-prezent). ”Trimiteți-mi cele 46 de nume oficial sau pe Whatsapp, să le dau în verificări și să vă trimit răspunsul”, a fost reacția lui Piedone pentru acest articol. Citește investigația integrală aici.

Piedone a fost numit șef al Autorității Naționale al Protecției Consumatorilor în 7 februarie 2025, prin decizia fostului premier Marcel Ciolacu.

În februarie 2024, Cristian Popescu Piedone, la acea dată primar al Sectorului 5, a fost găsit în conflict de interese administrativ de Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru că și-ar fi numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale de la Sectorul 5.

Procesul pentru constatarea definitivă a conflictului de interese este pe rol la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cristian Popescu Piedone (61 de ani) a fost primar al Sectorului 4 din 2008 până la demisia lui din noiembrie 2015, în urma incendiului din clubul Colectiv în urma căruia 64 de oameni au murit.

Ulterior, a fost primar al Sectorului 5, de la alegerile locale din anul 2020 până la condamnarea sa din 12 mai 2022 în Dosarul Colectiv. În iunie 2023, Piedone a fost eliberat, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație în dosarul Colectiv. A revenit în funcția de primar al Sectorului 5, până la alegerile locale din iunie 2024.

Cristian Popescu Piedone a candidat la Primăria Capitalei din partea PUSL (partidul fondat de fostul turnător la Securitate Dan Voiculescu, patronul de facto al trustului Antena), la alegerile locale din 2024. Fiul său a candidat la Primăria Sector 5 și este primar în prezent.

