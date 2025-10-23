George Soros, distins cu Premiul European pentru Drepturile Civile ale Romilor și Sinti

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Miliardarul și filantropul George Soros a fost recompensat cu Premiul European pentru Drepturile Civile ale Romilor și Sinti, o distincție care onorează contribuțiile excepționale la promovarea drepturilor și demnității acestor comunități în Europa, a anunțat Fundația pentru o Societate Deschisă (Open Society Foundations).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Premiul, instituit în memoria supraviețuitorilor Holocaustului și pionierilor mișcării civice rome, Oskar și Vinzenz Rose, este finanțat de Fundația Manfred Lautenschläger, una dintre cele mai importante organizații caritabile din Germania. Distincția recunoaște deceniile de implicare ale lui Soros în sprijinirea comunităților rome – cel mai numeros și cel mai discriminat grup etnic din Europa.

De peste patru decenii, George Soros a finanțat programe dedicate educației, accesului la justiție, sănătății și reprezentării publice a romilor. Printre inițiativele susținute se numără European Roma Rights Centre, Roma Education Fund și Decada Incluziunii Romilor, proiecte care au permis accesul la școală pentru peste 150.000 de copii romi și au contribuit la combaterea segregării prin acțiuni în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

În 2017, Consiliul Europei și Open Society Foundations au sprijinit înființarea Institutului European al Romilor pentru Arte și Cultură (ERIAC) la Berlin, iar în 2024 a fost lansată Roma Foundation for Europe, o instituție independentă condusă de lideri romi, creată cu o donație de 100 de milioane de euro din partea fundației lui Soros.

În domeniul economic, prin Soros Economic Development Fund, organizația a finanțat un program pilot care a demonstrat că antreprenorii romi pot fi la fel de credibili din punct de vedere financiar ca ceilalți, atunci când beneficiază de acces echitabil la finanțare – o provocare directă la adresa stereotipurilor vechi despre risc și fiabilitate.

Premiul a fost acceptat la Berlin de Alex Soros, fiul filantropului și actual președinte al Open Society Foundations:

„Parteneriatul tatălui meu cu comunitățile rome s-a bazat întotdeauna pe o credință profundă în justiție, demnitate și autodeterminare. Acest premiu este o recunoaștere a unei călătorii comune și un apel de a continua lupta împotriva prejudecăților și excluderii”, a declarat Alex Soros. „Discriminarea împotriva romilor este o amenințare pentru întreaga Europă. Niciunul dintre noi nu este liber până când toți nu suntem liberi.”

La rândul său, George Soros a transmis că integrarea reală a romilor se va realiza doar atunci când aceștia nu vor mai fi dezavantajați din cauza originii lor etnice:

„Romii au îndurat secole de discriminare și marginalizare, de la Holocaust până la sterilizări forțate și evacuări. Injustițiile persistă și astăzi, cum s-a văzut în pandemia COVID-19 și în criza refugiaților din Ucraina. Societățile deschise trebuie să protejeze drepturile tuturor, mai ales ale celor excluși.”

Premiul European pentru Drepturile Civile ale Romilor și Sintilor a fost înființat în 2007, pentru a marca 10 ani de existență a Centrului de Documentare și Cultură al Romilor și Sintilor Germani. Distincția onorează personalități, grupuri sau instituții care contribuie semnificativ la îmbunătățirea situației drepturilor omului ale acestor comunități.

Printre laureații anteriori se numără Angela Merkel (2021) și arhitectul Daniel Libeskind (2023).

George Soros a anunțat că va dona întreaga sumă aferentă premiului către Roma Education Fund, care susține accesul romilor la educație și formare profesională, consolidând reziliența și șansele lor economice.

Notă: Știre scrisă cu ajutorul ChatGpt, revizuită de G4Media.ro/ Traducere realizată cu Deepl.com