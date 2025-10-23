În 26 de imobile din Mioveni s-a oprit alimentarea cu gaz după verificări efectuate de pompieri și firme de distribuție / Aproape 300 de persoane evacuate preventiv

În 26 de imobile din oraşul Mioveni s-a oprit alimentarea cu gaz, joi, în urma verificărilor efectuate de pompieri şi echipele firmei de distribuţie, aproape 300 de persoane fiind evacuate preventiv, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, transmite Agerpres.

„În continuare, aproximativ 14 echipaje de pompieri din subunităţile de intervenţie din judeţ, alături de echipe ale distribuitorului de gaz, sunt în teren, asigurând măsurile din competenţă. Până la acest moment, au fost verificate 33 de locaţii, iar la 26 dintre acestea s-a dispus oprirea alimentării cu gaz. În urma verificărilor, preventiv, s-a acţionat pentru evacuarea unui număr de aproximativ 275 de persoane şi cinci animale, din locaţiile în care au fost sesizate evenimentele”, au precizat reprezentanţii ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, în urma verificărilor nu au fost identificate victime.

Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a anunţat, anterior, că mirosul puternic de etilmercaptan a creat panică la Mioveni.

„Reprezentanţii Transgaz au pus în funcţiune o nouă staţie de reglare-măsurare, iar în urma acestei operaţiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, ceea ce a determinat perceperea chiar şi a celor mai mici scăpări din conducte. Gazul natural este, în mod normal, inodor (fără miros), iar adăugarea etilmercaptanului este o măsură de siguranţă necesară pentru depistarea eventualelor scurgeri. (…) Mirosul a fost resimţit în peste 50 de blocuri din Mioveni”, a precizat Ioana Făcăleaţă, care le-a cerut cetăţenilor să nu se panicheze.

Ea a explicat că supraodorizarea peste norma legală, de aproape opt ori mai mare, a făcut ca şi cele mai mici scăpări de gaz să fie resimţite mult mai puternic. În teren nu au fost constatate scăpări mari, însă pentru siguranţa cetăţenilor au fost dispuse toate măsurile preventive necesare.

„Am dispus măsuri de evacuare preventivă a cetăţenilor şi a circa 600 de elevi de la Liceul ‘Iulia Zamfirescu’, iar alimentarea cu gaze a fost oprită în toate zonele unde s-au înregistrat sesizări. Imediat după verificări vor fi luate decizii privind oprirea sau reluarea alimentării cu gaz, în funcţie de rezultate. (…) A fost instituit imediat un comandament de urgenţă la Distrigaz, pentru coordonarea intervenţiilor şi monitorizarea permanentă a situaţiei”, a mai transmis prefectul judeţului Argeş.