Bucureștiul comemorează victimele Holocaustului / 300.000 de evrei de origine română sau ucraineană, victime ale regimului Antonescu / 11.000 de romi exterminați în Transnistria

Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România va fi marcată joi, în Capitală, printr-o ceremonie, organizată de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Evenimentul, în cadrul căruia vor fi depuse coroane de flori la Memorialul Victimelor Holocaustului, va începe la ora 10:00.

Vor participa reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului, Corpului Diplomatic, ai comunităţilor evreieşti şi rome şi elevi din Bucureşti, se arată într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit Institutului „Elie Wiesel”, în urmă cu 84 de ani, în data de 9 octombrie 1941, începea deportarea evreilor din Basarabia, Bucovina de Sud şi Bucovina de Nord în Transnistria. Doar în octombrie 1941, peste 35.000 de evrei, majoritatea copii, bătrâni, femei, din Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuţi, Gura Humorului şi alte localităţi din vecinătate, au fost escortaţi în Transnistria.

„Imaginea de ansamblu a atrocităţilor ne vorbeşte despre: peste 300.000 de evrei de origine română sau ucraineană, victime ale regimului Antonescu, care au murit de gloanţe, frig, foame sau boli; 11.000 de romi exterminaţi în Transnistria de către autorităţile române, ca urmare a politicii rasiale a regimului Antonescu. (…) Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România ne oferă un prilej de rememorare a acestor experienţe şi ne îndeamnă să fim vigilenţi în faţa manifestărilor de ură, să nu cădem în capcana tăcerii sau indiferenţei”, precizează organizatorii.

Brigada Rutieră a anunţat că, având în vedere organizarea acestui eveniment la Memorialul Victimelor Holocaustului, situat la intersecţia străzilor Ion Brezoianu şi Lipscani, traficul rutier va fi restricţionat în intervalul 08:30 – 12:30 astfel:

* pe Strada Anghel Saligny, între Splaiul Independenţei şi Strada Lipscani;

* pe Strada Lipscani, între străzile Ion Brezoianu şi Anghel Saligny.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de vehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.

Pietonilor li se recomandă să se deplaseze doar pe trotuare, să traverseze strada doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenţia lor de a traversa a fost înţeleasă de către conducătorii de autovehicule.