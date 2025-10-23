Deputatul partidului extremist AUR Dan Tanasă cere demisia premierului pe motiv că ar fi stat ilegal într-o vilă de protocol destinată foștilor președinți: ”Bolojan s-a transformat din premier în chiriaș de lux pe banii românilor”

Deputatul partidului extremist AUR Dan Tanasă i-a cerut joi demisia premierului Ilie Bolojan pe motiv că acesta ar fi ocupat ilegal o vilă de protocol.

„Dacă se confirmă că Ilie Bolojan a locuit ilegal și gratuit, timp de aproape patru luni, într-o vilă a statului român destinată foștilor șefi de stat, atunci nu mai vorbim doar de aroganță, ci de abuz în formă continuată. Nu poți cere românilor să plătească taxe, impozite și chirii uriașe, în timp ce tu stai pe gratis într-un palat plătit din banii lor”, a declarat Tănasă, potrivit unui comunicat AUR.

El s-a referit la o informație publicată pe surse de Gândul, care susține că premierul a locuit până acum în vila de protocol din Strada Gogol, deși aceasta era destinată exclusiv pentru foștilor președinți ai României. Publicația citată susține că premierul ar fi schimbat astăzi destinația imobilului printr-o hotărâre de guvern ținută la secret.

Executivul nu a dat până acum nici un punct de vedere legat de acest subiect.

”În orice stat normal la cap, un asemenea comportament ar fi urmat, în aceeași zi, de demisia celui vinovat. Dar la noi, Bolojan crede că legea se aplică doar celor mici, iar pentru el se poate rescrie din pix, la Guvern. A ajuns să schimbe destinația vilei în care locuia, doar ca să-și acopere urmele și să dea impresia că totul e legal. Asta nu mai e guvernare, e capturarea statului în interes personal”, a mai spus Tănasă.

Locuințele de protocol ale demnitarilor sunt alocate de Regia Autonomă a Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS), o instituție aflată în subordinea Secretarului General al Guvernului (Radu Oprea – PSD).

Bolojan a criticat în mai multe rânduri conducerea RAAPPS pentru afacerile făcute cu activele statului. În iunie, a dezvăluit într-o conferință de presă că RAAPPS a închiriat o clădire unei firme intermediar la un preț mic, apoi intermediarul privat a reînchiriat clădirea către banca de stat Eximbank pe un preț mult mai mare.

“Nesimțirea e mare în multe locuri”, a spus atunci Ilie Bolojan, care a anunțat că va trimite la parchet toate documentele afacerii.

Ulterior, el a reziliat mai multe contracte prin care RAAPPS furniza către guvern mașini și servicii de protocol la prețuri mai mari decât cele ale pieței.

În august, Bolojan cerea reorganizarea a 13 instituții din subordine, între care RA-APPS, după cum a scris la acel moment G4Media.