Un Chivot al Torei vechi de 200 de ani, furat din România, a fost găsită după un deceniu și va fi expus la Yad Vashem

După nouă ani de eforturi internaționale, unul dintre cele mai impresionante artefacte din istoria evreilor români — un chivot al Torei vechi de 200 de ani din orașul Siret — și-a găsit locul definitiv la muzeul Yad Vashem din Ierusalim, scrie portalul YNetNews.

Arca ornamentată, care se afla odinioară în Marea Sinagogă din Siret, va fi expusă publicului pentru prima dată în noua expoziție a Yad Vashem, „Memorie vie: colecțiile Yad Vashem între trecut și viitor”.

Siret, un oraș din nordul României, lângă granița cu Ucraina, a fost casa unei comunități evreiești numeroase și pline de viață până la Holocaust. Înainte de al Doilea Război Mondial, acolo funcționau opt sinagogi. Astăzi, nu mai există evrei. Majoritatea evreilor din oraș au fost deportați în 1941 în lagărele din Transnistria, unde doar câțiva au supraviețuit.

Chivotul Torei – considerat mult timp mândria comunității – a supraviețuit războiului și a rămas în sinagogă timp de decenii. În 2016, s-a descoperit că arca originală dispăruse și fusese înlocuită cu o imitație grosolană, cu inscripții ebraice incorecte, aparent pentru a ascunde furtul.

În 2019, Yohanan Ron-Zinger, președintele Organizației Mondiale a Evreilor din Bucovina, a primit un telefon de la un prieten din Cernăuți care i-a spus că observase chivotul fals prin ușile încuiate ale sinagogii. Ron-Zinger a început să investigheze și a descoperit că chivotul original fusese scos la vânzare de o casă de licitații internațională. Investigații suplimentare au revelat că acesta era depozitat într-un depozit de mobilă din orașul Rishon Lezion, din centrul Israelului.

Descoperirea a dus la o lungă bătălie juridică atât în România, cât și în Israel. În cele din urmă, chivotul a fost returnat Federației Comunităților Evreiești din România, proprietarul său legal, și ulterior transferată la Yad Vashem.

Yad Vashem a declarat că sosirea chivotului din Siret și includerea acesteia în noua expoziție, care prezintă aproximativ 400 de artefacte – majoritatea expuse publicului pentru prima dată – marchează un moment semnificativ în activitatea sa.

„Misiunea Yad Vashem este de a comemora ceea ce s-a pierdut, modelând în același timp modul în care ne amintim, învățăm și continuăm”, a declarat Maddy Shavid, șefa Diviziei Colecții a Yad Vashem. „Expoziția asigură că vocile reduse la tăcere ale victimelor vor continua să fie auzite prin intermediul acestor obiecte. „Memoria vie” nu este doar numele expoziției — ea reprezintă valorile noastre ca societate care își amintește, iar această memorie poate contribui la crearea unui viitor mai bun.”