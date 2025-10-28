G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fostul şef al Ukrenergo, operatorul național al sistemului de transport al energiei…

Sursa: Pexels.com

Fostul şef al Ukrenergo, operatorul național al sistemului de transport al energiei electrice din Ucraina, reţinut sub acuzaţia de fraudă

Articole28 Oct • 59 vizualizări 0 comentarii

Fostul şef al companiei ucrainene Ukrenergo, Volodimir Kudriţki, a fost reţinut sub suspiciunea de fraudare a fondurilor operatorului naţional de reţea, au anunţat marţi autorităţile, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit anchetatorilor, în 2018 Kudriţki şi un complice au luat bani în avans pentru lucrări de renovare la o substaţie electrică care nu au fost executate niciodată. Suma respectivă depăşeşte 465.000 de dolari. Kudriţki ar putea primi până la 12 ani de închisoare.

El a fost reţinut de autorităţi în urma unor percheziţii la domiciliul său săptămâna trecută.

Kudriţki, în vârstă de 39 de ani, a condus Ukrenergo din 2020 până în 2024. El neagă acuzaţiile, numindu-le motivate politic.

Kudriţki a avut anterior o poziţie importantă într-o subsidiară a Ukrenergo responsabilă pentru investiţii.

Penele de electricitate actuale din Ucraina provocate de atacurile ruseşti cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice au fost puse în mod repetat pe seama corupţiei în construirea structurilor de protecţie a instalaţiilor.

În pofida agenţiilor anticorupţie înfiinţate din 2014, Transparency International plasează Ucraina printre cele mai corupte ţări din Europa.

Ucraina, care are ca obiectiv aderarea la UE, a promis să întărească eforturile anticorupţie în timp ce continuă lupta, cu sprijin occidental, împotriva ofensivei ruse.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

ONU acuză Rusia de noi crime de război şi împotriva umanităţii în Ucraina: Atacuri sistematice cu drone şi deportări forțate în Georgia a populației ucrainene

Articole28 Oct • 311 vizualizări
0 comentarii

POLITICO: Ungaria vrea formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia / „A funcţionat foarte bine în timpul crizei migraţiei. Aşa am putut rezista”

Articole28 Oct • 1.937 vizualizări
1 comentariu

Ucraina este „pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie premierul polonez Donald Tusk după o convorbire cu Zelenski / „Mi-e teamă că este prea târziu să ne pregătim deplin împotriva tuturor ameninţărilor, dar nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supravieţui”

Articole27 Oct • 460 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.