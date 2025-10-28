G4Media.ro
Prinţul Andrew l-a primit pe Epstein la Windsor după emiterea mandatului de arestare emis pe numele acestuia pentru infracțiuni sexuale (BBC)

Prinţul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, i-a găzduit la Royal Lodge, conacul de la Windsor unde locuieşte fără să achite chirie, pe Harvey Weinstein, Ghislaine Maxwell şi Jeffrey Epstein, în 2006, la două luni după ce pe numele acestuia din urmă fusese emis un mandat de arestare pentru infracţiuni sexuale, dezvăluie marţi BBC, citat de agenţia de știri EFE, informație preluată de Agerpres.

Prinţul Andrew se află în centrul unui scandal major din cauza legăturilor sale anterioare cu Epstein, care a murit în închisoare în august 2019, şi pentru că locuieşte într-un conac luxos, cu 30 de camere, pentru care nu plăteşte chirie.

Potrivit BBC, Epstein, fostul producător de film de la Hollywood Harvey Weinstein şi Ghislaine Maxwell, prietena din copilărie a lui Andrew, au vizitat Royal Lodge cu ocazia balului mascat organizat la Windsor pentru a sărbători cea de-a 18-a aniversare a prinţesei Beatrice, în 2006, la două luni după ce în Statele Unite a fost emis un mandat de arestare pe numele lui Epstein pentru agresiune sexuală asupra unei minore.

Despre Epstein, Maxwell şi Weinstein se ştia că au fost la Castelul Windsor pentru acest eveniment, însă nu şi că s-au aflat la reşedinţa privată a prinţului Andrew, notează BBC.

Epstein, Maxwell şi Weinstein apar împreună într-o fotografie obţinută de BBC, realizată înaintea petrecerii principale de la castel.

Defunctul pedofil a fost arestat de poliţie în Florida, la opt zile după eveniment.

Prinţul Andrew a încercat să pună capăt anilor de controverse în urma acuzaţiilor de abuz sexual formulate la adresa sa de Virginia Giuffre, la vremea când aceasta era minoră, anunţând în urmă cu unsprezece zile că renunţă la titlul său regal şi la onorurile asociate.

Cu toate acestea, prinţul, care neagă vehement acuzaţiile, se confruntă cu un val de critici legate de conacul unde locuieşte, fără a plăti chirie, din 2003, singur şi ulterior cu Sarah Ferguson (de care este divorţat), din 2008.

Tags:
