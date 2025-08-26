Guvernul SUA ar putea prelua participaţii la companiile din industria de apărare, spune secretarul pentru Comerţ

Secretarul american pentru Comerţ, Howard Lutnick, a salutat joi apelul lansat de preşedintele Donald Trump, pentru ca Guvernul federal să preia participaţii la companiile americane cu care face afaceri, apreciind că ar putea intra în firmele din industria de apărare, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Se gândesc la asta”, a declarat Howard Lutnick pentru CNBC, făcând aluzie la şefii de la Pentagon. „Trebuie să ne gândim la modul cum finanţăm achiziţiile noastre de muniţie”, a spus Lutnick.

„Este o discuţie uriaşă cu privire la apărare. Lockheed Martin realizează 97% din venituri de pe urma Guvernului american. Ei sunt practic o ramură a Guvernului american”, a adăugat oficialul.

Luni, Trump a spus că vrea mai multe investiţii ale Guvernului în companiile americane sănătoase, chiar dacă criticii au avertizat că un astfel de rol pentru Guvernul federal al limita strategiile şi abilitatea pe piaţă a companiilor şi ar ridica semne de întrebare cu privire la impactul asupra consumatorilor.

Săptămâna trecută, administraţia Trump a anunţat că este pe punctul de a prelua o participaţie de 10% la producătorul de semiconductori Intel. Anterior, administraţia Trump a intervenit pentru finalizarea preluării U.S. Steel de către grupul japonez Nippon Steel, dobândind o aşa-numită „acţiune de aur”, care dă Washingtonului un cuvânt de supus cu privire la operaţiunile producătorului de oţel.

De asemenea, a intermediat un acord cu producătorii de chipuri Nvidia şi AMD pentru a prelua 15% din veniturile realizate de pe urma vânzării de cipuri către China, chipuri a căror comercializare a fost anterior interzisă.

„Dacă o companie vine la Guvernul american şi spune: avem nevoie de ajutorul vostru, vrem să schimbăm totul…Cred că acesta este un subiect între directorul general şi preşedintele SUA dacă îi va asculta şi modifică regulile”, a mai spus Howard Lutnick pentru CNBC, referindu-se la recentul acord cu Nvidia.