Guvernul SUA ar putea prelua participaţii la companiile din industria de apărare,…

alegeri prezidentiale sua 2024, americane, statele unite, congres american, capitoliu, washington, steag, drapel
Sursa foto: ID 32495255 | © Orhan Çam | Dreamstime.com

Guvernul SUA ar putea prelua participaţii la companiile din industria de apărare, spune secretarul pentru Comerţ

26 Aug

Secretarul american pentru Comerţ, Howard Lutnick, a salutat joi apelul lansat de preşedintele Donald Trump, pentru ca Guvernul federal să preia participaţii la companiile americane cu care face afaceri, apreciind că ar putea intra în firmele din industria de apărare, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Se gândesc la asta”, a declarat Howard Lutnick pentru CNBC, făcând aluzie la şefii de la Pentagon. „Trebuie să ne gândim la modul cum finanţăm achiziţiile noastre de muniţie”, a spus Lutnick.

„Este o discuţie uriaşă cu privire la apărare. Lockheed Martin realizează 97% din venituri de pe urma Guvernului american. Ei sunt practic o ramură a Guvernului american”, a adăugat oficialul.

Luni, Trump a spus că vrea mai multe investiţii ale Guvernului în companiile americane sănătoase, chiar dacă criticii au avertizat că un astfel de rol pentru Guvernul federal al limita strategiile şi abilitatea pe piaţă a companiilor şi ar ridica semne de întrebare cu privire la impactul asupra consumatorilor.

Săptămâna trecută, administraţia Trump a anunţat că este pe punctul de a prelua o participaţie de 10% la producătorul de semiconductori Intel. Anterior, administraţia Trump a intervenit pentru finalizarea preluării U.S. Steel de către grupul japonez Nippon Steel, dobândind o aşa-numită „acţiune de aur”, care dă Washingtonului un cuvânt de supus cu privire la operaţiunile producătorului de oţel.

De asemenea, a intermediat un acord cu producătorii de chipuri Nvidia şi AMD pentru a prelua 15% din veniturile realizate de pe urma vânzării de cipuri către China, chipuri a căror comercializare a fost anterior interzisă.

„Dacă o companie vine la Guvernul american şi spune: avem nevoie de ajutorul vostru, vrem să schimbăm totul…Cred că acesta este un subiect între directorul general şi preşedintele SUA dacă îi va asculta şi modifică regulile”, a mai spus Howard Lutnick pentru CNBC, referindu-se la recentul acord cu Nvidia.

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

