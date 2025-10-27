România e o democraţie mimată / A prelua de la extremişti narațiunile, sperând să ai câştig electoral, e sinucidere politică – directorul ICCMER, Daniel Șandru

În România, în acest moment, acţionează concertat patru tipuri de populism: cel politic, mediatic, intelectual şi religios. Fie că sunt concertate şi organizate de cineva, fie că nu, acestea au creat un impact major la nivelul societăţii, aducându-ne la paradoxul de a fi în pericol iminent la alegerile următoare, din 2028, deşi România trăieşte în acest moment cea mai prosperă perioadă din istorie. Analiza este făcută de Daniel Şandru, directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), într-un interviu acordat News.ro.

Interlocutorul afirmă că România trăieşte deja o democraţie mimată, iar principalele partide aflate la guvernare, PSD şi PNL, comit nişte erori majore de strategie care nu fac decât să le împingă spre sinuciderea politică. În loc să pornească de la ideea că trebuie să-şi păstreze electoratul pro-european, să analizeze rapid situaţia şi să rezolve sursele nemulţumirilor, PSD şi PNL au ales efectul de imitaţie, alunecând spre conservatorism în ideea de a recupera electoratul extremiştilor. Este o eroare majoră, o naivitate care ne va costa foarte scump la alegerile din 2028, atrage atenţia Daniel Șandru într-un interviu acordat News.ro.

Directorul IICCMER afirmă că am ajuns la situaţia paradoxală în care la nivel guvernamental se ia în calcul desfiinţarea şi comasarea institutului care se ocupă de investigarea comunismului românesc exact într-un moment în care ar trebui maximizată lupta împotriva propagandei care promovează nostalgia comunistă. IICCMER numără doar 19 specialişti şi a depus eforturi uriaşe pentru a pune la punct un plan de combatere a acestei percepţii fals-pozitive a trecutului ceauşist. Planul a intrat în linie dreaptă, urmează ca de la anul să vizeze instruirea a 7.000 de profesori de istorie, să cuprindă programe de formare pentru funcţionari publici, pentru magistraţi care să ştie ce a însemnat totalitarismul în România, prin programele de formare a poliţiştilor. Este o măsură fundamentală şi urgentă deoarece nostalgia instrumentalizată politic reprezintă un pericol la adresa democraţiei româneşti. Şi exact în acest moment, când lucrurile ar trebui puse în mişcare peste doar două luni, guvernul discută desfiinţarea IICCMER. Daniel Şandru avertizează că nu va accepta această situaţie, nu are de gând să-şi lege numele de dispariţia institutului şi va demisiona dacă se va decide desfiinţarea.

„Putem vorbi despre un populism care se manifestă pe dimensiune politică, unul pe dimensiune mediatică şi unul pe dimensiune intelectuală. Aş mai adăuga acum şi o formă de populism religios sau filetist. Nu am nicio garanţie că, la ora asta, statul român poate să combată acest val de narative în condiţiile în care mai avem doar trei ani până la alegeri! Sunt mai mult decât sceptic, sunt realmente îngrijorat!“

