Societatea civilă se mobilizează împotriva proiectului de restricționare a avortului în România / „Mai mult de 10 000 de femei au murit și peste 90.000 de copii au fost instituționalizați în cei 23 de ani în care avortul a fost interzis în România”

O serie de organizații neguvernamentale și activiști pentru drepturile femeilor trag un semnal de alarmă cu privire la un proiect legislativ recent propus, care ar putea restricționa accesul la avort în România și pune în pericol sănătatea și viața femeilor.

Documentul intitulat „Avortul este îngrijire medicală esențială: ne opunem ferm inițiativei legislative care vrea să restricționeze accesul la avort și care pune în pericol sănătatea și viața femeilor”, semnat de Coaliția pentru Egalitate de Gen, Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, ROWL (lobby), și alte organizații, denunță inițiativele legislative ce vizează modificarea articolului 202 din Codul Penal, fiind considerate periculoase și regresive.

”Cerem respingerea acestei propuneri legislative și garantarea dreptului la sănătate reproductivă, la autonomie corporală și la avort sigur și legal pentru toate persoanele care pot rămâne însărcinate. România nu trebuie să facă pași înapoi spre un trecut în care femeile mureau din cauza avorturilor clandestine. Amintim că mai mult de 10 000 de femei au murit și alte 100 000 au suferit complicații medicale și peste 90.000 de copii au fost instituționalizați în cei 23 de ani în care avortul a fost interzis în România”, se precizează într-un comunicat de presă.

Doi deputați au propus amendamente care ar restricționa major accesul la avort la cerere. Proiectul de lege B408/2025 este considerat o întoarcere într-un trecut sumbru, în care viețile femeilor sunt puse în pericol din cauza lipsei de acces la servicii medicale esențiale. Organizațiile semnatare subliniază că cadrul legislativ actual deja limitează și criminalizează accesul la avort, contravenind standardelor internaționale de sănătate publică.

”Inițiatorii folosesc în expunerea de motive inclusiv aspecte ce țin de violența de gen pentru a-și motiva proiectul legislativ care pune în pericol viețile femeilor. Nu permitem instrumentalizarea violenței împotriva femeilor pentru a ne fi restricționate drepturi esențiale! Se invocă „protecția fătului” în cazuri de agresiune asupra gravidelor, dar în realitate nu propun măsuri reale pentru prevenirea sau pedepsirea violenței împotriva femeilor, ci folosesc aceste tragedii pentru a restrânge accesul la avort și la servicii medicale esențiale. Inițiatorilor le pasă de femeile agresate doar dacă le pot exploata experiențele de abuz pentru a interzice avortul”, susțin semnatarii documentului.

Organizațiile semnatare reamintesc reglementările în vigoare, conform cărora avortul la cerere este legal până la 14 săptămâni de sarcină, iar avortul terapeutic este legal până la 24 săptămâni.

Îngrijorările se intensifică având în vedere că formularea propusă la art. 202 alin. 3^1 arată clar că inițiatorii vor să incrimineze chiar și avortul terapeutic.

Organizațiile cer respingerea acestei propuneri legislative și garantarea dreptului la sănătate reproductivă, autonomie corporală și avort sigur și legal pentru toate persoanele care pot rămâne însărcinate.

Semnatarii solicită susținerea inițiativelor legislative care să alinieze reglementarea avortului din România la standardele drepturilor omului și la recomandările internaționale de sănătate publică, inclusiv Ghidul OMS privind îngrijirea în cazul avortului.

Printre semnatari se numără Centrul FILIA, Asociația Moașelor din România, Asociația SEXUL vs BARZA, Societatea de Analize Feministe AnA și multe alte organizații care luptă pentru drepturile femeilor.

Această mobilizare a societății civile vine într-un moment critic, în care drepturile femeilor sunt din nou amenințate, iar organizațiile se declară hotărâte să apere dreptul la sănătate reproductivă și autonomie corporală.

documentul transmis de societatea civilă poate fi văzut aici