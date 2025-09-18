G4Media.ro
IICCMER: Inițiativa legislativă privind avortul este inspirată din practici totalitare. Amintește de…

protest, feminism, Centrul Filia, Piata Victoriei, avort, 8 martie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

IICCMER: Inițiativa legislativă privind avortul este inspirată din practici totalitare. Amintește de Decretul 770 din 1966 al dictatorului Nicolae Ceaușescu, în urma căruia peste 10.000 de femei și-au pierdut viața / Este profund imoral și îngrijorător să ne întoarcem la legi antidemocratice

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) atrage atenția, într-un comunicat de presă dat publicității joi, că inițiativa legislativă a doi deputați aleși pe listele POT privind avortul este inspirată din practici totalitare, amintește de perioada Decretului 770 din 1966 al dictatorului Nicolae Ceaușescu, în urma căruia peste 10.000 de femei și-au pierdut viața.

„Este profund imoral și îngrijorător ca, într-o societate democratică, după 35 de ani de tranziție, să ne întoarcem la legi antidemocratice, care încalcă dreptul fundamental al femeilor la decizie asupra propriului corp și la acces la servicii medicale sigure”, susține IICCMER.

IICCMER consideră că inițiativa celor doi deputați „amintește de Decretul 770 a dictatorului Nicolae Ceaușescu și contravine valorilor democratice și drepturilor fundamentale ale femeilor”.
Institutul avertizează asupra reapariției în discursul public a unor voci extremiste care contestă dreptul femeilor la avort și susțin reintroducerea legislației restrictive. Instituția exprimă îngrijorare cu privire la riscul ca astfel de inițiative să regreseze valorile democratice și drepturile fundamentale ale femeilor în România.
„Această inițiativă inspirată din practici totalitare ne aduce aminte de perioada Decretului 770 din 1966, care a fost prezentat ca un triumf al politicii demografice comuniste, menită să reînvie un viitor demografic prosper, dar care, în realitate, a generat o tragedie umană de proporții. Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestină, în condiții nesigure. La nivel statistic, România a înregistrat o creștere dramatică a mortalității materne, cu peste 10.000 de femei care și-au pierdut viața între anii 1966 și 1989, din cauza complicațiilor generate de avorturile ilegale. Acesta nu sunt simple cifre, ci semnale dureroase ale suferinței și sacrificiului impus femeilor în numele unor ideologii politice.
Este profund imoral și îngrijorător ca, într-o societate democratică, după 35 de ani de tranziție, să ne întoarcem la legi antidemocratice, care încalcă dreptul fundamental al femeilor la decizie asupra propriului corp și la acces la servicii medicale sigure. România trebuie să rămână fidelă valorilor sale democratice și să apere drepturile fundamentale ale fiecărei cetățene”, se arată în comunicatul IICCMER.
Președintele executiv al IICCMER, Florin Daniel Șandru, declară: „Inițiativa de revenire la abordarea de tip comunist, în domeniul sănătății reproductive, reprezintă o retrogradare gravă pentru societatea românească. În loc să promovăm dialogul, educația și respectul pentru drepturile femeilor, ne îndreptăm spre o lege care ignoră suferința și dreptul de a opta al acestora, așa cum s-a întâmplat în comunism. Este momentul să reafirmăm valorile democratice și să nu permitem ca trecutul totalitar comunist să se întoarcă sub orice formă în legislația noastră.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

