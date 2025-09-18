IICCMER: Inițiativa legislativă privind avortul este inspirată din practici totalitare. Amintește de Decretul 770 din 1966 al dictatorului Nicolae Ceaușescu, în urma căruia peste 10.000 de femei și-au pierdut viața / Este profund imoral și îngrijorător să ne întoarcem la legi antidemocratice

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) atrage atenția, într-un comunicat de presă dat publicității joi, că inițiativa legislativă a doi deputați aleși pe listele POT privind avortul este inspirată din practici totalitare, amintește de perioada Decretului 770 din 1966 al dictatorului Nicolae Ceaușescu, în urma căruia peste 10.000 de femei și-au pierdut viața.

„Este profund imoral și îngrijorător ca, într-o societate democratică, după 35 de ani de tranziție, să ne întoarcem la legi antidemocratice, care încalcă dreptul fundamental al femeilor la decizie asupra propriului corp și la acces la servicii medicale sigure”, susține IICCMER.

Doi deputați aleși în Parlament de pe listele POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), cer să fie incriminat avortul, iar o inițiativă în acest sens a fost pusă în dezbatere la Senat. Aceștia propun modificarea alineatului 1 al articolului 202 din Codul Penal astfel: „ Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani”. Cei doi deputați susțin că inițiativa urmărește să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”.