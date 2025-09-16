La Senat a fost depusă o primă inițiativă legislativă de incriminare a avortului / Inițiatorii, doi deputați, soț și soție, aleși în Parlament de pe listele POT

Doi deputați aleși în Parlament de pe listele POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), cer să fie incriminat avortul, iar o inițiativă în acest sens a fost pusă în dezbatere la Senat. Mai precis, cei doi propun o legislație care să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”.

În prezent, în România avortul nu este incriminat prin lege, fiind reglementat de articolul 185 din Codul Penal, care pedepsește doar efectuarea ilegală a acestuia. Cei doi soți Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu – în prezent neafiliați vreunui partid – cer să fie modificată și completată Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Propunerea prevede ca articolul 202 din Legea nr. 286/2009 privind Codul peml, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, să se modifice şi să se completeze ă după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifîcă și va avea următorul cuprins:

„(1) Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani.”

2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: „(3^1) Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii.”

Conform motivației celor doi parlamentari foști POT, iniţiativă legislativă umăreşte:

Extinderea protecţiei penale a fătului, indiferent de naşterea vie – incriminarea expresă a faptelor de vătămare a fătului chiar şi în situaţia în care acesta nu supravieţuieşte până la naştere (deci şi a agresiunilor care provoacă moartea fătului sau naşterea unui copil mort). „Se asigură astfel protecţia vieţii în devenire pe toată durata sarcinii, nu doar ex post, condiţionat de existenţa unui nou-născut”.

Protecţie întărită asigurată fătului stabilirea pragului de l4 săptămâni ca moment de la care intervine protecţia penală distinctă a fătului nu este arbitrară, ci rezultă din corelarea Codului penal cu legislaţia specială în materia sănătăţii publice.

Radu Mihail Ionescu a fost ales deputat în circumscripția Bacău, iar soția sa, Monica Ionescu, a obținut un mandat în circumscripția Neamț, ambii candidând din partea POT. Amândoi sunt avocați și după ce au ajuns în Parlament au deținut funcții de vicepreședinți ai grupului parlamentar POT din Camera Deputaților, până când au demisionat din partid.

Conform declarațiilor de avere, soții Ionescu dețin mai multe terenuri (două agricole, unul forestier și două intravilane), cu o suprafață totală de 301.050 mp, precum și o casă de 200 mp în Ilfov. In 2024, Radu Ionescu a obtinut peste 37.000 franci elvetieni ca avocat in Elvetia si aproximativ 10.000 euro ca avocat in Romania. Sotia sa, Monica Ionescu a obtinut pe lângă veniturile declarate de soț și 40000 DKK ca avocat ăn Danemarca, conform presei din Bacău.