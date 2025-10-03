Un nou medicament generic pentru avort stârnește furia conservatorilor în SUA / Asociațiile anti-avort cer restricții de acces

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Agenția americană pentru medicamente a dat undă verde comercializării unui nou medicament generic pe bază de mifepristonă, pilula utilizată în majoritatea avorturilor din Statele Unite, o decizie care a stârnit joi furia mediilor conservatoare, potrivit France Presse.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Este o pată pe președinția Trump”, o „decizie de neconceput”, a criticat Kristan Hawkins, președinta puternicei asociații anti-avort Students for Life Action, într-un comunicat.

Cu toate acestea, această decizie era o procedură de rutină, Agenția pentru Medicamente (FDA) aprobând deja o altă versiune generică a mifepristonei.

Utilizată de 25 de ani în Statele Unite, această pilulă este prescrisă în asociere cu un alt comprimat în cazul întreruperilor voluntare de sarcină (IVG) medicamentoase, dar și pentru tratarea anumitor avorturi spontane.

Apariția acestui nou medicament generic, produs de laboratorul Evita Solutions, a stârnit totuși indignarea mai multor politicieni conservatori și asociații anti-avort, care fac presiuni asupra guvernului federal de la revenirea lui Donald Trump pentru a obține noi restricții de acces.

„Este o trădare totală a mișcării (…) care l-a ales pe președintele Trump”, a acuzat pe X fostul vicepreședinte Mike Pence, un creștin fervent care i-a permis republicanului să câștige favorurile dreptei religioase în timpul primei sale campanii prezidențiale.

Anunțul vine în contextul în care administrația Trump a promis să reevalueze siguranța mifepristonei, o perspectivă care îi îngrijorează profund pe susținătorii dreptului la avort.

Aceștia se tem de o înăsprire a condițiilor de acces la avort în cadrul noului mandat al republicanului, care se mândrește că a permis anularea în 2022 a garanției federale de avort prin numirea unor judecători conservatori la Curtea Supremă.

Comunitatea științifică consideră că această pilulă este sigură.