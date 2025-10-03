Prinţul William a vorbit despre temerile legate de familie şi despre planurile de a schimba monarhia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prinţul William a afirmat că protejarea familiei a fost pentru el o prioritate atunci când soţia lui, Kate, şi tatăl, regele Charles, s-au îmbolnăvit, mărturisind totodată că va încerca să modernizeze monarhia atunci când va deveni suveran, informează vineri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-un dialog cu Eugene Levy, în cadrul unei emisiuni de călătorii pe care o realizează actorul canadian, moştenitorul tronului britanic a spus că s-a simţit uneori ”copleşit” de problemele de familie şi că şi-a luat angajamentul să-şi protejeze copiii de intruziunea excesivă a mass media.

”Îngrijorarea sau stresul legate de probleme de familie mă copleşesc destul de mult”, a declarat prinţul, în vârstă de 43 de ani, în dialogul cu vedeta serialului ”Schitt’s Creek”.

”Când e vorba despre lucruri care au legătură cu familia, atunci mă simt puţin copleşit – şi cred că majoritatea oamenilor se simt aşa – pentru că e ceva mai personal”.

Anul trecut, atât Kate, cât şi regele, acum în vârstă de 76 de ani, au început un tratament împotriva cancerului. Deşi soţia lui se află acum în remisiune, William a spus că a fost cel mai dificil an din viaţa lui.

”Viaţa ne pune la încercare”, a spus el. ”Poate fi plină de provocări în anumite momente, iar faptul că le putem depăşi, ne face să fim ceea ce suntem. Sunt foarte mândru de soţia mea şi de tatăl meu pentru felul în care au făcut faţă situaţiei anul trecut. Copiii mei s-au descurcat şi ei excelent”.

William a făcut aceste destăinuiri în timp ce i-a arătat actorului Castelul Windsor, reşedinţa regală situată la vest de Londra, unde regele Charles l-a primit de preşedintele american Donald Trump luna trecută. William l-a dus pe Levy şi la un pub local.

Discuţia a inclus şi momente destinse – prinţul a spus că a fost un mare fan al seriei de filme de comedie ”American Pie” -, dar William a vorbit şi despre viaţa ca membru al familiei regale şi despre viziunea sa pentru viitor.

A vorbit despre mediatizarea intensă a destrămării căsătoriei dintre tatăl şi mama lui, regretata prinţesa Diana, spunând că media a fost prezentă ”în tot, efectiv peste tot”.

”Am promis că răul pe care acest lucru îl poate aduce vieţii unei familii nu îmi va afecta niciodată familia”, a spus el. ”Aşa că stabilesc o poziţie foarte fermă în legătură cu limita până la care pot merge lucrurile, iar cei care o încalcă, voi lupta împotriva lor”, a spus prinţul.

William a mai afirmat că nu s-a gândit foarte mult la faptul de a deveni rege, dar a recunoscut că intenţionează să îndeplinească acest rol într-un mod diferit.

”Cred că pot afirma că schimbarea se află pe agenda mea. Schimbarea în bine”, a spus el. ”E partea care mă entuziasmează, ideea de a aduce o schimbare. Nu o schimbare radicală, ci schimbări care cred eu că trebuie să aibă loc”.

Episodul din emisiunea ”The Reluctant Traveler With Eugene Levy” în care a fost invitat William urmează să fie difuzat vineri pe Apple TV+.