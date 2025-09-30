G4Media.ro
O familie întreagă, cu doi copii mici, a fost ucisă într-un atac…

atac rus cu rachetă de la Sumî
sursa foto: captura

O familie întreagă, cu doi copii mici, a fost ucisă într-un atac rusesc cu dronă în regiunea ucraineană Sumî

Articole30 Sep 0 comentarii

O familie de patru persoane a fost ucisă într-un atac rusesc cu dronă în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, a anunţat marţi dimineaţă şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov, relatează AFP, citată de Agerpres.

„În această seară, inamicul a vizat cu o dronă de atac o clădire rezidenţială din satul Cerneşcina din comuna Krasnopilia”, a scris el pe Telegram.

„În această casă locuia un cuplu cu doi copii mici. Din păcate, nimeni nu a reuşit să scape”, a adăugat oficialul.

„Echipele de salvare au extras cadavrele a patru persoane care au murit sub dărâmături – părinţii şi fiii lor, în vârstă de 6 şi 4 ani”, a spus el.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac masiv cu sute de drone şi rachete ruseşti împotriva Ucrainei a făcut cel puţin patru morţi la Kiev, inclusiv o fetiţă de 12 ani, şi zeci de răniţi în toată ţara.

Rusia a lansat o ofensivă în regiunea Sumî după ce şi-a încheiat în aprilie operaţiunea de respingere a forţelor ucrainene din regiunea rusă Kursk, din care acestea ocupau o mică parte din vara anului 2024.

Cele mai multe lupte au loc însă în estul ţării, unde armata rusă, care a lansat o ofensivă majoră împotriva Ucrainei în 2022, şi-a accelerat avansul în ultimele luni împotriva unui inamic cu forţe mai puţin numeroase şi slab echipate.

Forţele Kremlinului ocupă în total aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

După trei ani şi jumătate de invazie condusă de Rusia, eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt luptelor sunt într-un punct mort.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

